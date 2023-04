Ένα από τα δημοφιλέστερα οφ-Μπρόντγουεϊ μιούζικαλ, το The Last Five Years του βραβευμένου με τρία Τόνυ Αμερικανού συνθέτη Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια φιλόδοξη παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η νεοϋορκέζικη ιστορία ενός ασυνήθιστου έρωτα ζωντανεύει για έξι μοναδικές παραστάσεις, στις 5, 6, 7, 11, 12 και 13 Μαΐου 2023, προσφέροντας μια αξέχαστη μουσικοθεατρική εμπειρία.

Ένα έντονα συναισθηματικό και προσωπικό μιούζικαλ δωματίου

Με θέμα δύο εικοσάρηδες Νεοϋορκέζους που βρίσκουν και χάνουν τον έρωτα στη διάρκεια μιας περιόδου πέντε χρόνων, το The Last Five Years χαρακτηρίζεται από την αντισυμβατική δομή του, όπου η Κάθυ αφηγείται την ιστορία αντίστροφα, ενώ ο Τζέιμι αφηγείται την ιστορία σε ευθεία χρονολογική σειρά. Οι χρονικότητες των δυο ηρώων συναντιούνται μόνο μία φορά, στον γάμο τους.

Το βραβευμένο με βραβείο Drama Desk έργο που χαρακτηρίστηκε από το περιοδικό Time ως ένα από τα δέκα καλύτερα μιούζικαλ του 2001 παρουσιάζεται στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ σε μουσική διεύθυνση του έμπειρου Μιχάλη Παπαπέτρου, μετάφραση και σκηνοθεσία ενός ειδικού στο είδος, του πολυπράγμονα κωμικού και λιμπρετίστα Δημήτρη Δημόπουλου, ενώ τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν η Βάσια Ζαχαροπούλου και ο Πάρις Παρασκευάδης.

Πανελλήνια πρώτη σε μια φιλόδοξη παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ

Το δημοφιλές και βραβευμένο μιούζικαλ The Last Five Years έρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, συστήνοντας για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό έναν σπουδαίο δημιουργό του είδους.

Το έργο παρουσιάζεται σε μουσική διεύθυνση Μιχάλη Παπαπέτρου, μετάφραση και σκηνοθεσία Δημήτρη Δημόπουλου, σκηνικό και κοστούμια Ντέιβιντ Νεγρίν και φωτισμούς Χρήστου Τζιόγκα. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν οι ταλαντούχοι Βάσια Ζαχαροπούλου και Πάρις Παρασκευάδης, ερμηνευτές με γνώση και πείρα στο είδος που επιλέχτηκαν μετά από ανοικτή ακρόαση ανάμεσα σε πάνω από 160 ερμηνευτές.

Το εξαμελές μουσικό σύνολο αποτελείται από τους Μίσλαβ Ρέζιτς (ηλεκτρική κιθάρα), Μάνο Αναγνωστόπουλο (ηλεκτρικό μπάσο), Μιχάλη Παπαπέτρου (πιάνο), Διονύση Βερβιτσιώτη (βιολί), Αλέξανδρο Μποτίνη, Φαμπιόλα Οχέδα (βιολοντσέλο).

Η σκηνοθετική προσέγγιση του Δημήτρη Δημόπουλου εγγυάται μια ασυνήθιστη μουσικοθεατρική εμπειρία, έξω από τα στερεοτυπικά στεγανά του αμερικανικού μουσικού θεάτρου.

Ο σκηνοθέτης

«Κάθε παρουσίαση του The Last Five Years βασίζεται στις ικανότητες και τη χημεία των δύο πρωταγωνιστών της. Στόχος και επιθυμία μου ως σκηνοθέτη ήταν να δημιουργήσω στην πρόβα τον χώρο όπου η Βάσια και ο Πάρις θα δημιουργήσουν τη δική της Κάθυ και τον δικό του Τζέιμι.

Έτοιμοι πια, πατάμε στη σκηνή και βρισκόμαστε στο σκηνικό που σχεδίασε ο Ντέιβιντ Νεγρίν (που υπογράφει και τα κοστούμια) και φώτισε ο Χρήστος Τζιόγκας, έναν σκηνικό χώρο όπου οι αναμνήσεις του παρελθόντος και οι δράσεις του παρόντος συνυπάρχουν και ξεδιπλώνονται ταυτόχρονα, καθώς τα τελευταία πέντε χρόνια της κοινής ζωής του ζευγαριού βιώνονται ως ανάμνηση για την Κάθυ, αλλά ξετυλίγονται ως παροντικό βίωμα για τον Τζέιμι. Αυτό το ιδιαίτερο εύρημα του Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν δημιουργεί τη θεατρική συνθήκη το ζευγάρι να συναντιέται χωροχρονικά μόνο στη σκηνή του γάμου του. Αν κατορθώσαμε σε αυτή τη σκηνή να ξεχάσετε ως θεατές την κατάληξη της σχέσης της Κάθι και του Τζέιμι, η οποία άλλωστε αποκαλύπτεται από την πρώτη σκηνή, τότε πετύχαμε».

Πληροφορίες

Μιούζικαλ • Πρώτη πανελλήνια παρουσίαση

Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν

The Last Five Years

5, 6, 7, 11, 12, 13 Μαΐου 2023

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Πρώτη παρουσίαση στη Νέα Υόρκη από τους Αριέλ Τέππερ και Μάρτυ Μπελ

Πρώτη παρουσίαση: Θέατρο Northlight, Σικάγο

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Κείμενο, στίχοι, μουσική: Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν

Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Παπαπέτρου

Μετάφραση, σκηνοθεσία: Δημήτρης Δημόπουλος

Σκηνικό, κοστούμια: Ντέιβιντ Νεγρίν

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Ερμηνεύουν: Βάσια Ζαχαροπούλου, Πάρις Παρασκευάδης

Μουσικοί: Μίσλαβ Ρέζιτς (ηλεκτρική κιθάρα), Μάνος Αναγνωστόπουλος (ηλεκτρικό μπάσο), Μιχάλης Παπαπέτρου (πιάνο), Διονύσης Βερβιτσιώτης (βιολί), Αλέξανδρος Μποτίνης, Φαμπιόλα Οχέδα (βιολοντσέλο)

Σε συνεργασία με τη Music Theatre International: www.mtishows.eu