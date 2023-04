Η Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς θα στεφθεί επισήμως βασίλισσα δίπλα στον βασιλιά Κάρολο, τον επόμενο μήνα.

Στις προσκλήσεις που εστάλησαν για την επικείμενη τελετή στέψης, επιβεβαιώνεται ότι δεν θα φέρει τον τίτλο «βασιλική σύζυγος», αλλά βασίλισσα.

Η περίτεχνη πρόσκληση, η οποία φέρεται να στάλθηκε σε 2.000 άτομα, καλεί στη «Στέψη των Μεγαλειοτήτων βασιλιά Καρόλου Γ’ & βασίλισσας Καμίλας – Με εντολή του βασιλιά, ο κόμης Μάρσαλ καλείται να σας προσκαλέσει στο Αβαείο του Ουέστμινστερ την 6η Μαΐου 2023».

