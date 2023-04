Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (5/4 και ώρα 21:00) τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης, για την 3η αγωνιστική των playoffs της Superleague, σε ένα ματς πραγματικό τελικό για τους ερυθρόλευκους.

Άλλο αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη δεν υφίσταται και ο Ματιέ Βαλμπουενά που ζει και αναπνέει για μεγάλα παιχνίδια δεν μπορούσε να μην δώσει τον τόνο ενόψει της αποψινής αναμέτρησης.

Ο Γάλλος που μετρά 23 συμμετοχές φέτος σε όλες τις διοργανώσεις, τις περισσότερες ως αλλαγή, είναι πάντα έτοιμος να προσφέρει με το πάθος του και την τεχνική του όσα λεπτά και αν κληθεί να πατήσει στο χορτάρι.

Ο Βαλμπουενά λοιπόν αντιλαμβανόμενος την σπουδαιότητα της αναμέτρησης έστειλε το μήνυμά του προς πάσα κατεύθυνση καλώντας σε συγκέντρωση και θέληση να δώσουν τα πάντα για το σημερινό ματς, αναφερόμενος τόσο στους συμπαίκτες του όσο και στον κόσμο του Ολυμπιακού που θα γεμίσει το Καραϊσκάκης ενόψει του πιο σημαντικού παιχνιδιού της σεζόν έως ώρας.

Δείτε το tweet του Γάλλου μεσοεπιθετικού που αναφέρει χαρακτηριστικά… «Συγκεντρωμένοι και έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα για την αποψινή μάχη»

Focus and ready to give everything for tonight’s battle 💯#Olympiacos 🔴⚪️ pic.twitter.com/y7vSigWuUN

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) April 5, 2023