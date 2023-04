Σάλος στην Ισπανία με διάσημη ηθοποιό, που απέκτησε παιδί στα 68 της μέσω παρένθετης μητέρας.

Η Άνα Ομπρεγόν, η οποία πρωταγωνιστούσε σε ισπανικές τηλεοπτικές σειρές στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές του 2000, εικονίζεται στο εξώφυλλο του περιοδικού Hola έξω από ένα νοσοκομείο του Μαϊάμι, κρατώντας στην αγκαλιά της ένα νεογέννητο κοριτσάκι.

Το ρεπορτάζ, που χαρακτηρίζεται «αποκλειστικό» και τιτλοφορείται «Άνα Ομπρεγόν, μητέρα ενός κοριτσιού μέσω παρένθετης μητρότητας», δεν επικαλείται την ηθοποιό, ούτε κάποια άλλη πηγή. Δεν διευκρινίζεται επίσης αν η παρένθετη μητέρα έλαβε κάποιο χρηματικό αντάλλαγμα.

Η ίδια η Ομπρεγόν ανάρτησε τη φωτογραφία του εξωφύλλου του περιοδικού στο Instagram, με τη λεζάντα: «Μας τσάκωσαν. Ένα φως γεμάτο αγάπη ήρθε στο σκοτάδι μου. Δεν θα είμαι ποτέ ξανά μόνη. Ζω ξανά».

