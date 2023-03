Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ένα νέο κατασκοπευτικό δορυφόρο που διαθέτει προηγμένες δυνατότητες λήψης εικόνων.

Ο «δορυφόρος παρατήρησης» Ofek-13 τέθηκε σε τροχιά από βάση εκτόξευσης στο κεντρικό Ισραήλ, στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο Άμυνας.

«Θα συνεχίσουμε να αποδεικνύουμε ότι δεν υπάρχουν όρια, ακόμη και στον ουρανό, για την ισραηλινή άμυνα και ότι θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις ικανότητές της σε όλες τις διαστάσεις απέναντι σε πολλαπλές προκλήσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

The Israeli army recently launched a long-range ballistic missile into space, carrying the Ofek-13 satellite into space. pic.twitter.com/q15Qv6WyKD

— Spriter (@Spriter99880) March 28, 2023