Οι διαδηλώσεις στην Γαλλία συνεχίζονται με τους πολίτες να είναι ακόμη περισσότερο εξοργισμένοι μετά την συνέντευξη που παραχώρησε ο Εμανουέλ Μακρόν. Μάλιστα, την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε η «μητέρα όλων των απεργιών», με τον κόσμο να συγκεντρώνεται σε δεκάδες πόλεις της Γαλλίας προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για το συνταξιοδοτικό.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη Γαλλία, με 119.000 να είναι συγκεντρωμένοι στο Παρίσι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών. Η αστυνομία έριξε δακρυγόνα κατά των διαδηλωτών στην πρωτεύουσα και 80 άτομα συνελήφθησαν σε όλη τη χώρα.

Για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας αποφάσισαν να συγκροτήσουν ένα κοινό μέτωπο στις διαδηλώσεις και να απεργήσουν μαζί, ενώ στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν ακόμη φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων και κόμματα της αντιπολίτευσης.

Κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών είναι η απόσυρση του νομοσχεδίου, το οποίο σήμερα είναι νόμος του κράτους. Ακόμη, οι πολίτες ζητούν την παραίτηση, τόσο του Μακρόν, όσο και της πρωθυπουργού Ελίζαμπεθ Μπορν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αντί να κατευνάσει την οργή των πολιτών, την ενέτεινε ακόμα περισσότερο. Ο πρόεδρος της Γαλλίας στην συνέντευξη του ανέφερε πως δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε κανέναν ανασχηματισμό, απόσυρση ή εκλογική διαδικασία κι ότι προτίθεται να εφαρμόσει τον νόμο κατά γράμμα.

Σε δημοσκόπηση που διεξήγαγε η εφημερίδα Le Figaro με συμμετέχοντες ψηφοφόρους όλων των κομμάτων, φάνηκε πως το 76% των Γάλλων «δεν πείστηκε» από τη συνέντευξη του Εμανουέλ Μακρόν.

Οι συγκεντρώσεις στις περισσότερες πόλεις ήταν μαζικές και διήρκεσαν από το πρωί έως αργά το απόγευμα. Ωστόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως στη Μασσαλία, στη Ρεν, στη Λυών και το Παρίσι σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία και επεισόδια.

Στην πρωτεύουσα της χώρας, όπου η διαδήλωση ξεκίνησε από την πλατεία της Βαστίλης, τοποθεσία με ιστορική σημασία, τα επεισόδια υπήρξαν ιδιαίτερα εκτεταμένα, με διαδηλωτές να πετούν βόμβες μολότοφ και να επιτίθενται σε βιτρίνες καταστημάτων, ενώ συνθήματα κατά της κυβέρνησης γράφτηκαν σε τοίχους κτιρίων στο κέντρο της πόλης.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, ενώ ένας αστυνομικός έχασε τις αισθήσεις του στις οδομαχίες, που συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ.

Η Κυβέρνηση της Μπορν κατάφερε να μην ναυαγήσει από τις δύο προτάσεις μομφής που είχαν κατατεθεί εναντίον της, επειδή προσέφυγε στο άρθρο 49:3 του Συντάγματος ώστε να περάσει την αμφιλεγόμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που προωθούσε, παρακάμπτοντας την Εθνοσυνέλευση – η μία ξεκάθαρα, η άλλη οριακά.

Η πρόταση μομφής που είχε καταθέσει η Εθνική Συσπείρωση, το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, δεν είχε εξαρχής καμία ελπίδα. Συγκέντρωσε μόνο 94 ψήφους, έξι περισσότερες από τους βουλευτές που διαθέτει. Λίγο νωρίτερα, ωστόσο, συνολικά 278 βουλευτές, μόλις εννέα λιγότεροι από όσους χρειάζονταν για την απόλυτη πλειοψηφία, υπερψήφισαν τη «διακομματική» πρόταση μομφής που είχε καταθέσει η κεντρώα ομάδα Liot, και είχε συνυπογράψει η Nupes, η συμμαχία της Αριστεράς.

Βέβαια, δεν παύει να είναι πύρρειος η νίκη του Μακρόν καθώς δύο στους τρεις Γάλλους, ποσοστό 68%, δήλωναν στους δημοσκόπους πως νιώθουν οργισμένοι με την προσφυγή στο άρθρο 49:3, και πως ήθελαν να περάσει μία πρόταση μομφής, ώστε να πέσει η κυβέρνηση Μπορν.

FRANCE – The town hall of Bordeaux is burning. All of France is burning. Your media is virtually silent.

Rage is as contagious as a virus. They don’t want you to know. And now you do 🔥

pic.twitter.com/zW0LyiNxD2

— Bernie’s Tweets (@BernieSpofforth) March 23, 2023