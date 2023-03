Μια οποιαδήποτε μέρα γύρω από τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας στην Ουκρανία, τα αεροσκάφη και τα πλοία της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, επανδρωμένα και μη, πλησιάζουν και απομακρύνονται το ένα από το άλλο, μια σίγουρη συνταγή για κρίση ανάμεσα σε υπερδυνάμεις στα όρια ενός νέου πολέμου.

Αυτό παραλίγο να συμβεί αυτή την εβδομάδα όταν ένα μη επανδρωμένο όχημα (UAV) αμερικανικών συμφερόντων κατέπεσε εξαιτίας ενός ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους που το κατέρριψε, στην προαναφερόμενη περιοχή, έγραψε ο Economist.

Όπως έγινε γνωστό το ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος επέφερε ζημιά στην προπέλα του αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους MQ-9 Reaper αξίας 32 εκατ. δολαρίων.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι δύο υπερδυνάμεις ακούμπησαν κυριολεκτικά «σώμα με σώμα» μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ανήμερα της υπογραφής στα πλαίσια της AUKUS, της συμφωνίας των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστραλίας για την παραγγελία πυρηνοκίνητων υποβρυχίων από πλευράς της τελευταίας, τα οποία αναμένεται να αλλάξουν άρδην την προβολή ισχύος στον Ινδο – Ειρηνικό.

«Οι ΗΠΑ έσβησαν εξ αποστάσεως ευαίσθητο λογισμικό στο μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 Reaper πριν αυτό συντριβεί στη Μαύρη Θάλασσα για να εμποδίσουν τη Ρωσία να συλλέξει μυστικές πληροφορίες, μου είπαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι», έγραψε το Σάββατο στο Twitter η Αμερικανίδα δημοσιογράφος, Νατάσα Μπέρτραντ.

Νωρίτερα, η ρωσική πλευρά ανακοίνωσε ότι θα προσπαθήσει να ανακτήσει τα υπολείμματα του αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) που συνετρίβη στη Μαύρη Θάλασσα. Όπως σχολίασε ο Guardian τέτοια περιστατικά αποτελούν τη μεγαλύτερη ανησυχία για το αμερικανικό Πεντάγωνο λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα τους και όσων τρομερών και φοβερών μπορούν να πυροδοτήσουν στον απόηχο τους.

«Είναι προφανές τι κάνουν αυτά τα drones και η αποστολή τους δεν είναι σε καμία περίπτωση μια ειρηνική αποστολή για να εγγυάται την ασφάλεια της αλιείας σε διεθνή χωρικά ύδατα. Και, πράγματι, μιλάμε για την άμεση ανάμειξη των χειριστών αυτών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη σύγκρουση και εναντίον μας», δήλωσε από την πλευρά του ο εκπροσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σε τηλεοπτική του συνέντευξη, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Σύμφωνα πάντως με τον Σάμουελ Τσάραπ, ανώτερο πολιτικό επιστήμονα στην RAND Corporation, το επεισόδιο της περασμένης Τρίτης ήταν μια αεροπορική αντιπαράθεση στο μοτίβου ρωσικού «εξαναγκαστικού σήματος», δηλαδή μια στρατιωτική ενέργεια, η οποία υπολείπεται της χρήσης βίας αλλά αποσκοπεί στο να επηρεάσει τη συμπεριφορά ενός αντιπάλου.

Based on the findings of our @RANDCorporation study on Russian coercive signaling, I would bet the MQ-9 was operating in an area that was of particular military significance to Moscow. 1/xhttps://t.co/nSNDdawIlo

— Samuel Charap (@scharap) March 14, 2023