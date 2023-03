Τρεις Αμερικανίδες, που είχαν πάει να πουλήσουν ρούχα σε λαϊκή αγορά στο Μεξικό, αγνοούνται επί περίπου τρεις εβδομάδες, δήλωσε χθες Σάββατο ο αρχηγός της αστυνομίας μικρής πόλης του Τέξας.

Η Μαρίνα Πέρες Ρίος, 48 ετών, η αδελφή της Μαρίτσα Τρινιδάδ Πέρες Ρίος, 47 ετών, και η φίλη τους Ντόρα Αλίσια Σερβάντες Σάενς, 53 ετών, πέρασαν τα σύνορα με το Μεξικό την 24η Φεβρουαρίου.

Οι γυναίκες, που ζουν στο Τέξας, πήγαιναν στη Μοντεμορέλος, στο βορειοανατολικό Μεξικό, για να πουλήσουν ρούχα σε αγορά, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ροέλ Μπερμέα, επικεφαλής της αστυνομίας στη μικρή πόλη Πενίτας.

