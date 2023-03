Συγκλονισμένος από τη σιδηροδρομική τραγωδία με τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 57 ανθρώπους είναι ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος εξέφρασε και τα συλλυπητήριά του.

Ο βασιλιάς Κάρολος έστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαρόπουλου και εκφράζει συλλυπητήρια για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. «Η σκέψη μας, οι προσευχές μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλους όσοι χτυπήθηκαν από αυτή τη φοβερή τραγωδία», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Η σύζυγός μου κι εγώ έχουμε σοκαριστεί και είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι από την είδηση του φοβερού δυστυχήματος με τα δύο τρένα που συγκρούστηκαν στη Βόρεια Ελλάδα. Θα ήθελα να εκφράσω τα πιο βαθιά συλλυπητήριά μας στις οικογένειες όλων εκείνων που έχασαν με τόσο τραγικό τρόπο τις ζωές τους.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών μας στην Ελλάδα, πάντα είχαμε νιώσει την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία του ελληνικού λαού. Οι σκέψεις, οι προσευχές και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλους όσοι χτυπήθηκαν από αυτή τη φοβερή τραγωδία».

A message of condolence from His Majesty The King to the President of Greece following the train crash in Northern Greece:

— The Royal Family (@RoyalFamily) March 2, 2023