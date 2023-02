Σήμερα, είναι πολυσέλιδα με αφιερώματα και αναλύσεις. Πριν από ακριβώς ένα χρόνο ήταν «έκτακτη» είδηση, ή το «Αδιανόητο»… «Η πιο Σκοτεινή Ώρα». Ο πόλεμος στην Ουκρανία βύθισε όλο τον πλανήτη σε έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο και συνέθλιψε βεβαιότητες της δυτικής διεθνούς τάξης, όπως κανένα άλλο γεγονός μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ.

Η εισβολή, αν και υποβόσκουσα επί μήνες, συντάραξε τον κόσμο και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ακολουθούν ορισμένα πρωτοσέλιδα εφημερίδων ξένων εφημερίδων την πρώτη μέρα του πολέμου

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, 5:04 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναμετέδωσε έκτακτη είδηση από τα διεθνή πρακτορεία: «Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια έκτακτου διαγγέλματός του ότι ενέκρινε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία».

Ακολούθησαν τηλεγραφήματα που αναφέρονται σε βομβαρδισμούς και εκρήξεις σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας.

Ο κόσμος ξυπνά με τις ιαχές του πολέμου. Τα διεθνή πρωτοσέλιδα έχουν ένα μείγμα σοκ, απόγνωσης, φόβου και θυμού.

«L’Impensable» («Το αδιανόητο») ήταν ο μονολεκτικός τίτλος της Libération, που συνοδεύτηκε από μια ολοσέλιδη εικόνα από έκρηξη στην Ουκρανία.

Από τις πρώτες έντυπες εφημερίδες που κυκλοφόρησαν λόγω ώρας, η New Zealand Herald είχε φωτογραφία από μια τεράστια έκρηξη πάνω από το Χάρκοβο το πρωί της Πέμπτης, 24 Φεβρουαρίου 2021. «Ο Πούτιν εκτοξεύει ψέματα» έγραφε η Daily Telegraph της Αυστραλίας, αναφέροντας ότι η επίθεση είναι «από τη Ρωσία με μίσος». «Ο Πούτιν κηρύσσει πόλεμο» ήταν το πρωτοσέλιδο της Sydney Morning Herald’s με φωτογραφίες από βομβαρδισμούς.

#Putin declares war – on the front page of the #Sydney daily. pic.twitter.com/pTsvdLhojD — Don von Ribbentrop (@AgentOrangeDDR) February 24, 2022

Βρετανικές εφημερίδες είχαν στα πρωτοσέλιδά τους τη φωτογραφία της Ολένα Κουρίλο, μιας 53χρονης δασκάλας στην ανατολική Ουκρανία, που τραυματίστηκε από τις επιθέσεις. «Το αίμα της… τα χέρια του», έγραφε η Mirror, αναφερόμενη στον Ρώσο πρόεδρο.

«Ο Πούτιν εισβάλλει» ήταν ο τίτλος του Guardian.

Guardian front page, Friday 25 February 2022: Putin invades pic.twitter.com/byor4AqWCU — The Guardian (@guardian) February 24, 2022



«Η αιματοχυσία ξεκινά» ήταν ο τίτλος του Independent.

«Ένας νέος Ψυχρός Πόλεμος»: Η βρετανική Telegraph ανέφερε ότι η εισβολή του Πούτιν ισοδυναμεί με έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο στην Ευρώπη στην πιο σκοτεινή στιγμή της ιστορίας της ηπείρου από το 1945 την οποία συνόδευσε με τη φωτογραφία ενός τραυματισμένου Ουκρανού στρατιώτη.

«Ο Πούτιν θα κατακτήσει την πρωτεύουσα (σ.σ. Κίεβο) μέσα σε μέρες» ήταν το πρωτοσέλιδο της Daily Mail.

«Μια μαύρη μέρα για την Ευρώπη» έγραφαν οι Times.

THE TIMES: A dark day for Europe #TonorrowsPapetsToday pic.twitter.com/ce0pe7PzQn — Neil Henderson (@hendopolis) February 25, 2022

Η El Pais είχε τη φωτογραφία ενός πενθούντος Ουκρανού μετά τη ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο την ίδια μέρα, μία από τις εκατοντάδες αμάχων που υποφέρουν από την επίθεση του Πούτιν. Τίτλος: «Ο Πούτιν εξαπολύει μαζική επίθεση στην Ουκρανία».

Ο «Πόλεμος του Πούτιν» έγραφε η La Repubblica με την ίδια φωτογραφία της Ουκρανής γυναίκας.

«Η Ουκρανία υπό επίθεση: Η πιο Σκοτεινή Ώρα», ήταν ο τίτλος της εφημερίδας του Βατικανού L’Osservatore Romano.

25 February: #Weekly edition in English: With “great sorrow” in his heart for the situation in Ukraine, the Holy Father has called on everyone, including non-believers, to take part in a day of fasting for peace on 2 Marchhttps://t.co/mLsBdV0Aly pic.twitter.com/yCGYVSyfS5 — L’Osservatore Romano (@oss_romano) February 25, 2022

«Πόλεμος στην Ευρώπη» έγραφε η Süddeutsche Zeitung με φωτογραφία ένα ρωσικό άρμα μάχης. Η γερμανική εφημερίδα Die Tageszeitung εκφράζοντας αλληλεγγύη έχει ολοσέλιδο πρωτοσέλιδο με τη σημαία της Ουκρανίας.

Με τη φωτογραφία ενός ρωσικού άρματος μάχης εν κινήσει η Der Tagesspiegel είχε τίτλο «Η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία».

«Το αίμα του Πούτιν» έγραφε η Bild με τη φωτογραφία της ίδιας Ουκρανής δασκάλας που επέζησε από ρωσικό βομβαρδισμό σε συγκρότημα διαμερισμάτων και η οποία είχε ματωμένους επιδέσμους στο κεφάλι.

«Ρώσοι, πηγαίντε σπίτια σας!», έγραφε η ουγγρική καθημερινή εφημερίδα Pesti Hirlap, συγκρίνοντας την επίθεση στο Κίεβο με τις σοβιετικές στρατιωτικές επεμβάσεις κατά της επανάστασης στην Ουγγαρία κατά της κυβέρνησης του Στάλιν το 1965 και στην Πράγα το 1968.

«Πρόκειται για πόλεμο» ήταν ο τίτλος της Gazeta Wyborcza, πολωνικής καθημερινής εφημερίδας.

Στην Ουκρανία, το εβδομαδιαίο περιοδικό NV χαρακτήριζε την εισβολή «Τρελοκομείο του Πούτιν».

«Διακρατική Επιχείρηση», ήταν ο απλός τίτλος σε ρωσικές εφημερίδες.

Στις ΗΠΑ οι New York Times έγραφαν: «Η Ρωσία επιτίθεται καθώς ο Πούτιν προειδοποιεί τον κόσμο, ο Μπάιντεν ορκίζεται να τον καταστήσει υπόλογο». Η Washington Post ανέφερε «Η Ρωσία εξαπολύει ευρεία στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία», ενώ η Wall Street Journal έγραφε «Η Ρωσία χτυπά την Ουκρανία».

The front page of The New York Times for Feb. 24, 2022. Follow our updates on the Ukraine crisis.https://t.co/iby21x1qmI pic.twitter.com/VHhRx258hO — The New York Times (@nytimes) February 24, 2022

Οι Financial Times επικεντρώνονταν στις κυρώσεις από τη Δύση που ξεκινούσαν να επιβάλλονται στη Ρωσία, με πρωτοσέλιδο μια εικόνα φωτιάς και καπνού που υψώνεται από σημείο επίθεσης πυραύλων στο Κίεβο.

Tomorrow’s #FT Front Page ..

incl. story on former leaders resigning from Russian boards. btw, #BP’s CEO currently remains on #Rosneft boardhttps://t.co/ZknZ1f54yd#BP is “one of the biggest foreign investors in #Russia”

& owns 19.75% of Rosneft shares https://t.co/NCTcUTbXx0 pic.twitter.com/TeUCDA0LUE — Charterhouse Square (@CharterhouseSq) February 24, 2022

Εφημερίδες από τον Καναδά χρησιμοποίησαν τη φωτογραφία της τραυματισμένης γυναίκας από τις επιθέσεις με τις περισσότερες να έχουν τίτλο: «Η Ουκρανία μόνη της».

Κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν από μηδενικές έως ελάχιστες αναφορές για την έναρξη της ρωσικής εισβολής, καθώς το Πεκίνο ζυγίζει την απάντησή του, ακόμη και όταν το ξέσπασμα του πολέμου κυριαρχεί ως θέμα στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ρωσική ρουλέτα: Ο Πούτιν πηγαίνει σε πόλεμο» ανέφερε η Times of India.

Με πληρτοφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ