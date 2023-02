Μία ιδιαιτέρως συγκινητική στιγμή αποτυπώθηκε σε βίντεο την ώρα της επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν στο Κίεβο.

Η επίσκεψη του αμερικανού προέδρου στο Κίεβο που είχε οργανωθεί κάτω από άκρα μυστικότητα, χαροποίησε τους Ουκρανούς ενώ προκάλεσε συγκίνηση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας φαίνεται σε βίντεο να δακρύζει την ώρα που ο Τζο Μπάιντεν χαιρετά ένα προς ένα τα μέλη της κυβέρνησής του στο προεδρικό μέγαρο του Κιέβου.

President Zelenskyy wipes tears from his eyes as President Biden meets with Ukrainians in Kyiv.

pic.twitter.com/qGcNYvSy8y

