Αστυνομικοί και κάτοικοι σε μια παραλιακή πόλη της Ιαπωνίας έχουν μείνει έκπληκτοι από μια μεγάλη σιδερένια μπάλα που έχει ξεβραστεί σε μια τοπική παραλία, με τις αρχές να παραδέχονται ότι δεν έχουν ιδέα τι είναι – μόνο ότι δεν πρόκειται να εκραγεί.

Η σφαίρα, διαμέτρου περίπου 1,5 μέτρου, βρίσκεται στο επίκεντρο πυρετωδών εικασιών από τότε που ξεβράστηκε στην παραλία Enshu στην πόλη Hamamatsu στην ακτή του Ειρηνικού της χώρας, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι φόβοι ότι θα μπορούσε να είναι αδέσποτη νάρκη απορρίφθηκαν αφού οι ειδικοί χρησιμοποίησαν τεχνολογία ακτίνων Χ για να εξετάσουν το εσωτερικό του αντικειμένου και διαπίστωσαν ότι ήταν κούφιο.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις, επίσης, ότι συμμετείχε σε κατασκοπεία από την κοντινή Βόρεια Κορέα ή την Κίνα.

Η αστυνομία άρχισε να επιθεωρεί τη μπάλα, η οποία είναι πορτοκαλί-καφέ με πιο σκούρα μπαλώματα σκουριάς, αφού μια ντόπια γυναίκα την εντόπισε να βρίσκεται στην αμμουδιά λίγα μέτρα από την ακτή, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή και κάλεσαν εμπειρογνώμονες εκρηκτικών για περαιτέρω έρευνα, αλλά οι αναφορές λένε ότι οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμα τι είναι η σφαίρα ή από πού προήλθε.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat — but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023