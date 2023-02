Χαμός προκλήθηκε σε πτήση της Aeroflot από την Σταυρούπολη προς τη Μόσχα όταν μία γυναίκα προσπάθησε να μπει στο πιλοτήριο φωνάζοντας ότι όλοι οι επιβάτες βρίσκονταν σε κίνδυνο.

Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο Twitter φαίνεται η γυναίκα, να συνομιλεί με τις αεροσυνοδούς που προσπαθούν να την ηρεμήσουν και να την ακινητοποιήσουν.

In a shocking incident on an Aeroflot flight from Stavropol to Moscow, a female passenger stripped naked and attempted to enter the cockpit, shouting that everyone on board was in danger.

According to reports, the woman, who has been identified only as Olga, had been smoking in… https://t.co/oh8zqAUndD pic.twitter.com/SetfKDO0XW

— Russian Market (@runews) February 14, 2023