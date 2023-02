Για το απόλυτο πανικό που βίωσε στην καμπίνα ενός γεμάτου αεροσκάφους της Qatar Airways μίλησε ένας βετεράνος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος μετά την απογείωσή του από τη Ντόχα, φτάνοντας κοντά στην πρόσκρουσή του στη θάλασσα.

Επιβάτες «έκαναν εμετό και ούρλιαζαν» είπε ο Lucas Andersson , ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας εδώ και 20 χρόνια, που έτυχε να είναι επιβάτης της πτήσης QR161 από τη Ντόχα προς την Κοπεγχάγη στις 10 Ιανουαρίου, το αεροσκάφος της οποίας έπεφτε με 50 πόδια το δευτερόλεπτο λίγο μετά την απογείωσή του. Σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής της απογείωσης από το Flightradar24.com, το αεροσκάφος έφτασε σε απόσταση 850 ποδιών από το νερό – ή 17 δευτερόλεπτα – έχοντας αρχικά ανέβει στα 1.850 πόδια.

Ο 43χρονος Lucas Andersson, ο οποίος ταξίδευε με τη σύζυγό του και τα δύο αγόρια του ηλικίας 11 και 9 ετών και με την οικογένεια της αδελφής του, δήλωσε: «Μετά από περίπου 70 δευτερόλεπτα πτήσης, άρχισε να ακούγεται ξαφνικά ένας δυνατός ήχος, καθώς το αεροπλάνο πήρε απότομη κλίση προς τα κάτω. Οι επιβάτες άρχισαν να ουρλιάζουν σε όλη την καμπίνα, ενώ ένας άνδρας μπροστά από την αδελφή μου έκανε ακόμη και εμετό, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η ξαφνική ‘βουτιά’ να πέρασε απαρατήρητη από κανέναν».

«Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να κοιτάξω έξω από το παράθυρο για να προσπαθήσω να δω πόσο ψηλά ήμασταν, αλλά ήταν σκοτάδι. Ο μικρότερος γιος μου δίπλα μου ήταν τρομοκρατημένος – κι εγώ το ίδιο – οπότε προσπάθησα να παραμείνω ήρεμος για χάρη του. Τότε πέρασε από το μυαλό μου πως… αυτό ήταν, θα συντριβούμε. Όντας στη βιομηχανία αερομεταφορών, γνωρίζω πόσο κρίσιμη είναι η φάση της αναχώρησης και η κάθοδος με τόσο υψηλό ρυθμό. Ήταν πολύ τρομακτικό».

Ο Andersson είπε πως το αεροπλάνο – ένα 787-8 με χωρητικότητα σχεδόν 250 ατόμων – ξεκίνησε το ταξίδι του χωρίς προβλήματα.

«Όλα ήταν φυσιολογικά και δεν υπήρξαν καθυστερήσεις. Απογειωθήκαμε μόλις 20 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα. Από το πιλοτήριο μας είπαν ότι θα ήταν μια ευχάριστη πτήση με μόνο κάποιες ελαφρές αναταράξεις που προβλέπονταν περίπου δύο ώρες μετά την πτήση».

Μετά την τρομακτική κάθοδο του αεροπλάνου, αρκετοί ρώτησαν τις αεροσυνοδούς τι την προκάλεσε, αλλά δεν δόθηκε καμία εξήγηση.

Ο Andersson συνέχισε: «Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που κατά τη στιγμή του περιστατικού ήταν πραγματικά ενοχλητικό. Ούτε μια λέξη από το πιλοτήριο μετά, οπότε ο κόσμος στράφηκε στις αεροσυνοδούς, οι οποίες απλώς είπαν ότι όλα ήταν φυσιολογικά και ότι πετάξαμε μέσα από κάποιες απροσδόκητες καιρικές συνθήκες. Πιθανότατα ούτε αυτοί γνώριζαν τι συνέβη και απλώς προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τον κόσμο».

Προς το παρόν, η αιτία της απότομης καθόδου δεν έχει γίνει γνωστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε ο ιστότοπος AV Herald, ο πιλότος που εκτελούσε την πτήση, πετούσε το αεροσκάφος χειροκίνητα χωρίς οδηγίες από το σύστημα διεύθυνσης πτήσης το οποίο τους καθοδηγεί στη διαδρομή που έχει οριστεί.

Ο πιλότος προφανώς «έχασε την επίγνωση της κατάστασης» και το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος, για να αναλάβει στη συνέχεια τον έλεγχο ο κυβερνήτης, ο οποίος το επανέφερε στην πορεία του και, τελικά, το προσγείωσε με ασφάλεια στην Κοπεγχάγη, έξι ώρες μετά την αναχώρησή του.

Σε ερώτηση που έγινε στην Qatar Airways από τη MailOnline για το περιστατικό, ο αερομεταφορέας ανέφερε πως «η Qatar Airways έχει λάβει γνώση ενός συμβάντος σχετικά με την πτήση QR161 που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντόχα – Κοπεγχάγη στις 10 Ιανουαρίου 2023. Αναφέρθηκε αμέσως στις αρχές και διεξάγεται εσωτερική έρευνα».

