Ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από τους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία συνεχίζει να αυξάνεται. H Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης της χώρας (AFAD) ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 31.974. Ακόμη, ανέφερε επίσης ότι σχεδόν 195.962 θύματα έχουν απομακρυνθεί από τη ζώνη του σεισμού.

Από την άλλη, ο Ερντογάν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του αφού ευχαρίστησε την διεθνή κοινότητα, ανέφερε πως οι διασωθέντες από τα ερείπια έχουν ξεπεράσει τους 8.000, μετά από τις συνεχείς προσπάθειες των διασωστικών συνεργείων.

#BREAKING Death toll from last week’s powerful earthquakes in southern Türkiye climbed to 31,974, says disaster agency pic.twitter.com/Kb46Rp9nW1

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 14, 2023