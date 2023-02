Ο απολογισμός των θυμάτων του καταστροφικού σεισμού — ο οποίος ξεπέρασε τους 28.000 νεκρούς — στην Τουρκία και τη Συρία, θα «διπλασιαστεί» και απειλεί να αυξηθεί «ακόμα περισσότερο», προειδοποίησε ο Μάρτιν Γκρίφιθς, κορυφαίο στέλεχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αρμόδιο για τον συντονισμό των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων.

Ο κ. Γκρίφιθς πήγε το Σάββατο στην πόλη Καχρανμάρμαρας, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού 7,8 βαθμών της 6ης Φεβρουαρίου, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 24.617 πολίτες στην Τουρκία και σε άλλους 3.547 στη Συρία, ή συνολικά σε 28.191 ανθρώπους, κατά τα πιο πρόσφατα, ακόμη προσωρινά δεδομένα από τις δυο χώρες.

«Νομίζω ότι είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε με ακρίβεια (τον απολογισμό των θυμάτων)», πάντως «είμαι σίγουρος ότι θα διπλασιαστεί, αν δεν αυξηθεί ακόμη περισσότερο», είπε ο κ. Γκρίφιθς στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

«Δεν έχει αρχίσει ακόμα αληθινά η καταμέτρηση των νεκρών», πρόσθεσε.

Δεκάδες χιλιάδες μέλη σωστικών συνεργείων συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμμια, εν μέσω του κρύου που χειροτερεύει την κατάσταση για τα εκατομμύρια σεισμοπαθείς.

Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν πως τουλάχιστον 870.000 άνθρωποι χρειάζονται επειγόντως επισιτιστική βοήθεια, ζεστά γεύματα, στην Τουρκία και στη Συρία. Υπολογίζεται πως ως και 5,3 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν άστεγοι μόνο στη Συρία.

Σχεδόν 26 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν από την καταστροφή, ανέφερε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, απευθύνοντας έκκληση για δωρεές 42,8 εκατ. δολαρίων ώστε να χρηματοδοτηθεί η προσπάθεια αντιμετώπισης των άμεσων αναγκών από υγειονομική άποψη.

Κατά την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Τουρκίας (AFAD), πάνω από 32.000 μέλη τουρκικών σωστικών συνεργείων συμμετέχουν στις έρευνες, στα οποία προστίθενται 8.294 μέλη σωστικών συνεργείων και υπηρεσιών αρωγής από το εξωτερικό.

«Σύντομα, οι άνθρωποι που έχουν επιφορτιστεί με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης θα δώσουν τη θέση τους σε εργαζόμενους ανθρωπιστικών οργανώσεων το έργο των οποίων θα είναι να φροντίσουν τους επόμενους μήνες τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό των ανθρώπων που επλήγησαν», τόνισε ακόμη χθες Σάββατο ο κ. Γκρίφιθς σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στον λογαριασμό του στο Twitter.

What I saw today in #Türkiye was devastating.

What were once homes, filled with families and memories, now lay contorted and tangled.

Our thoughts are with those affected and we will continue to support in any way we can. pic.twitter.com/bhMDR1oEGN

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) February 11, 2023