H νέα σειρά της ΗBO «The last of us» έχει προκαλέσει ντόρο εντός και εκτός συνόρων και βλέποντας κάποιος την σκηνή του τρίτου επεισοδιου, με τίτλο «Long, Long Time», καταλαβαίνει το γιατί.

Κεντρικό θέμα της σειράς είναι ένας μυκητισιακός ιός που μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζόμπι- και φτάνει 20 χρόνια μετά, το 2023, αφότου ο ιός έχει κυριαρχήσει και η κοινωνία έχει καταρρεύσει.

Το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας επικεντρώνεται μονάχα σε δύο χαρακτήρες της σειράς, τους Μπιλ και Φρανκ.

Αν δεν έχετε παίξει το The Last of Us , αυτά τα ονόματα δεν σημαίνουν τίποτα για εσάς, αλλά για όσους το έχουν παίξει, ο Μπιλ, τουλάχιστον, είναι ένας αγαπημένος χαρακτήρας. Ο Μπιλ είναι ομοφυλόφιλος στο παιχνίδι, αλλά αναφέρεται τόσο αόριστα που πολλοί παίκτες δεν το κατάλαβαν.

Ο Μπιλ, ο οποίος κατάφερε να σωθεί την ημέρα που ξέσπασε η πανδημία, δημιούργησε ένα καλά φυλαγμένο, καλά εφοδιασμένο σπίτι, γεμάτο με ένα μπάλωμα με φρούτα και λαχανικά. Είναι ασφαλής, προστατευμένος, μόνος. Μέχρι που συναντά τον Φρανκ, για τον οποίο μαγειρεύει και γρήγορα ερωτεύεται. Το πλήρες χρονικό της ιστορίας του έρωτά τους έχει σίγουρα κάποιες συναισθηματικές στιγμές και η σκηνή του θανάτου τους την ώρα του δείπνου γυρίζεται με κάποιο μαύρο χιούμορ.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η σειρά έχει έναν αέρα πρωτοπορείας, κυρίως επειδή αυτή η σειρά έχει μέχρι στιγμής παίξει σαν μια πολύ οικεία περιπέτεια[σ.σ. η πανδημία του κοροναϊού]. Αλλά το πιο προφανές είναι ότι η εκπροσώπηση της ΛΟΑΤΚΙ+, όπως γράφει το Esquire.

Ο Μπιλ δεν είναι ακριβώς ο χαρακτήρας που θα περίμενε κανείς από τον Offerman, γνωστότερο για τον ρόλο «σκληρού» Ron Swanson στο Parks and Recreation — είναι επίσης η πρώτη φορά που έπαιξε έναν τόσο υψηλού προφίλ γκέι ρόλο.

Ενώ το παιχνίδι δεν έδωσε ποτέ στους παίκτες πολύ περισσότερες πληροφορίες από αυτό, η εκπομπή του HBO φαίνεται έτοιμη να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην ιστορία του γκέι ζευγαριού με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, καθώς ο Murray Bartlett έχει επιλεγεί για να παίξει τον Frank.

Το επεισόδιο 3 είναι γεμάτο με μικρές, γλυκές στιγμές μεταξύ των δύο, και ενώ τσακώνονται, τα επιχειρήματά τους έχουν σίγουρα διαφορετικό τόνο. Είναι ένα ρομάντζο που κάνει ένα από τα καλύτερα επεισόδια του The Last of Us. Σίγουρα, ο Μπιλ και ο Φρανκ πεθαίνουν και οι δύο στο τέλος, αλλά είναι στο τέλος μιας προκλητικής αλλά όμορφης ζωής.