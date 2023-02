Με την ψήφιση του νέου νόμου για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, «η Φινλανδία έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την προστασία των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων», λένε ακτιβίστριες/στές.

Η Φινλανδία μόλις ψήφισε έναν νέο νόμο για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, που βασίζεται στον αυτοπροσδιορισμό, ο οποίος θα διευκολύνει τα τρανς άτομα να διορθώνουν το φύλο τους στα επίσημα έγγραφα.

Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, το κοινοβούλιο της Φινλανδίας εισήγαγε τη νέα νομοθεσία για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου με ψήφους 113 υπέρ και 69 κατά, αφήνοντας πίσω τη χρονοβόρα και συχνά επιβλαβή ιατρική διαδικασία, όπως προβλεπόταν από την προηγούμενη νομοθεσία.

After 10 years of campaigning, a new law in Finland at last approves self-determination in legal gender recognition. People who want to legally change their gender will no longer have to undergo invasive requirements first, like proof of infertility or psychiatric diagnosis. pic.twitter.com/0dkmNmsBzd

— Amnesty International (@amnesty) February 1, 2023