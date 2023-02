Ήταν το 1990 που ο Nathan Chasing Horse πρωταγωνιστούσε στο πλευρό του Kevin Costner, στη θρυλική ταινία «Χορεύοντας με τους Λύκους». Είχε καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των φυλών σε όλη την Αμερική.

Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες την Τρίτη στον Nathan Chasing Horse με την κατηγορία της λειτουργίας σεξουαλικής αίρεσης. Θεωρείται ότι εκείνος ήταν ο ηγέτης της αίρεσης που κακοποιούσε σεξουαλικά νεαρά κορίτσια ιθαγενών.

Ο 46χρονος, που υποδύθηκε τον Smiles a Lot στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του 1990, τέθηκε υπό κράτηση κοντά στο σπίτι του στο βόρειο Λας Βέγκας. Εκεί όπου φέρεται να συγκατοικούσε με τις πέντε συζύγους του.

Είχε αποκτήσει φήμη μεταξύ των φυλών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά. Η είδηση της σύλληψής του έσκασε σαν βόμβα στα ειδησεογραφικά πρακτορεία.

‘Dances With Wolves’ actor Nathan Chasing Horse arrested for sex abuse, accused of running cult https://t.co/spC3eDEZ9w pic.twitter.com/oXnOOoAiiA

«Ο Nathan Chasing Horse χρησιμοποίησε τις πνευματικές παραδόσεις και το σύστημα πεποιθήσεών τους. Το είχε ως εργαλείο για να επιτεθεί σεξουαλικά σε νεαρά κορίτσια σε πολλές περιπτώσεις», σημειώνεται στο ένταλμα σύλληψής του.

Οι οπαδοί του πίστευαν ότι μπορούσε να επικοινωνεί με ανώτερα όντα. Αναφέρονταν σε αυτόν ως «Medicine Man» ή «Holy Person».

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά από τις αρχές, ο 46χρονος Nathan Chasing Horse χρησιμοποιούσε τη θέση του για να κακοποιεί νεαρά κορίτσια ιθαγενών Αμερικανών. Ορισμένα από αυτά ήταν μόλις 13 ετών.

Ήταν το βράδυ που οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του στο Λας Βέγκας. Η σύλληψή του έρχεται μετά από πολύμηνη έρευνα. Όλα ξεκίνησαν από μια πληροφορία που δόθηκε στις αρχές τον Οκτώβριο του 2022, σύμφωνα με το AP.

Ο Nathan Chasing Horse, σύμφωνα με το ένταλμα 50 σελίδων που περιήλθε στην κατοχή του AP, πιστεύεται ότι είναι ο ηγέτης της αίρεσης «The Circle».

We’re outside his North Las Vegas home where police are investigating.

We are hearing that Nathan Chasing Horse may have as many as 6 wives….

Allegations of unsecured firearms with children present…as well as “suicide pills” for the women here in case police ever showed up. pic.twitter.com/rYg8Rv3eY0

— Vanessa_Murphy (@Vanessa_Murphy) February 1, 2023