Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο αθώων Παλαιστίνιων κατά τις συγκρούσεις με το Ισραήλ, στη συνάντηση που είχε την Τρίτη με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο, Μαχμούντ Αμπάς, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω μεταφέροντας τα συλλυπητήριά μου και εκφράζοντας τη θλίψη μου για τον θάνατο αθώων Παλαιστίνιων πολιτών, που έχασαν τη ζωή τους στην κλιμάκωση της βίας», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, από την έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα.

Το 2022, σε βίαια επεισόδια μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων έχασαν τη ζωή τους 235 άνθρωποι και το 90% από αυτούς ήταν Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημα ισραηλινά και παλαιστινιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η περασμένη χρονιά ήταν η πιο αιματηρή στη Δυτική Όχθη από το 2005.

«Οι Παλαιστίνιοι, όπως και οι Ισραηλινοί, διακατέχονται από ένα αυξανόμενο αίσθημα ανασφάλειας, έναν εντεινόμενο φόβο, στις κοινότητες και τους χώρους λατρείας», σημείωσε ο Μπλίνκεν.

Productive discussion today with Palestinian Authority President Abbas and PM Shtayyeh today. We discussed deepening America’s partnership with the Palestinians and spoke about the need to advance equal measures of freedom, security, and prosperity for Palestinians and Israelis. pic.twitter.com/RAHDseH7xj

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 25, 2021