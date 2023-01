Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον δύο τραυματίστηκαν έπειτα από πλήγμα των ρωσικών δυνάμεων σε γειτονιά με σπίτια στην πόλη Κοστιαντίνιφκα, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας το Σάββατο 28/1.

Ο Πάβλο Κιριλένκο ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι τέσσερις πολυκατοικίες και ένα ξενοδοχείο υπέστησαν ζημιές και ότι τα σωστικά συνεργεία και αξιωματούχοι της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο για να “καταγράψουν προσεκτικά άλλο ένα έγκλημα των ρωσικών δυνάμεων κατοχής”.

In the morning, #Russian troops shelled #Kostyantynivka, Donetsk region. Three civilians were killed. pic.twitter.com/wvtXLjuYQY

