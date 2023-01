Το θέαμα ενός πυραύλου της SpaceX ψηλά στον ουρανό έκανε και πάλι κάποιους να ξύνουν το κεφάλι τους στο έδαφος.

Μια απόκοσμη γαλάζια σπείρα που εμφανίστηκε στον νυχτερινό ουρανό πάνω από τη Χαβάη την περασμένη Τετάρτη προήλθε πιθανότατα από πύραυλο της αμερικανικής εταιρείας.

Το φαινόμενο καταγράφηκε από κάμερα που λειτουργεί δίπλα στο ιαπωνικό τηλεσκόπιο Subaru στην κορυφή του όρους Μάουνα Κέα στη Χαβάη.

On Jan 18, 2023 (HST), the Subaru-Asahi Star Camera captured a mysterious flying spiral over Maunakea, Hawai`i. The spiral seems to be related to the SpaceX company’s launch of a new satellite.

