Νατοϊκά αναγνωριστικά αεροσκάφη AWACS θα αναπτυχθούν στην Ρουμανία σήμερα για να ενισχύσουν την ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας και να συμβάλουν στην παρακολούθηση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Ρωσίας.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την ανάπτυξη των AWACS (Airborne Warning and Control System) στο Βουκουρέστι, όπου θα ξεκινήσουν αναγνωριστικές πτήσεις αποκλειστικά πάνω από νατοϊκό έδαφος.

✈️ #AWACS surveillance jets are due to arrive in Romania 🇷🇴 today pic.twitter.com/AJoZjU5Tw3

— NATO (@NATO) January 17, 2023