Το απόλυτο είδωλο της pop μουσικής στην παγκόσμια σκηνή επιστρέφει στη σκηνή. 40 και πλέον χρόνια καριέρας, αμέτρητες επιτυχίες. Η ανακοίνωση της παγκόσμιας περιοδείας «Celebration Tour» της Μαντόνα, έχει ενθουσιάσει τους θαυμαστές της. Περιμένουν να την απολαύσουν να ερμηνεύει ζωντανά hits όπως το «Vogue», «Music», «Like a Virgin» και «Like a Prayer».

Η τεράστια περιοδεία «Celebration Tour» της Μαντόνα σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη θα ξεκινήσει τον Ιούλιο. «Είμαι ενθουσιασμένη που θα εξερευνήσω όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια με την ελπίδα να δώσω στους θαυμαστές μου το σόου που περίμεναν», σημειώνει η Μαντόνα σε ανακοίνωσή της.

Θα είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της μουσικής, γιορτή των αμέτρητων επιτυχιών της, με 38 από αυτά να είναι στο Billboard Hot 100. Η περιοδεία «Madonna: The Celebration Tour» θα ξεκινήσει στη Rogers Arena στο Βανκούβερ, με στάσεις στο Ντιτρόιτ, το Σικάγο, τη Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι, το Λος Άντζελες, το Ντένβερ, την Ατλάντα και τη Βοστώνη.

Αυτό το σκέλος της περιοδείας ολοκληρώνεται στις 7 Οκτωβρίου στο Λας Βέγκας. Μια περιοδεία που θα αποτελέσει φόρο τιμής στην πόλη της Νέας Υόρκης, εκεί όπου ξεκίνησε η καριέρα της.

Οι σταθμοί της περιοδείας στην Ευρώπη

Η ανακοίνωση της παγκόσμιας περιοδείας της Μαντόνα έγινε μέσα από ένα πεντάλεπτο βίντεο κινηματογραφικής αισθητικής με πολλές εκπλήξεις. Στο βίντεο, στο οποίο συμμετείχαν οι Lil Wayne, Amy Schumer, Eric André, Jack Black, Judd Apatow και πολλοί άλλοι, η βασίλισσα της pop δέχεται την πρόκληση να ερμηνεύσει τις μεγάλες της επιτυχίες.

Στο πλευρό της θα βρίσκεται σε κάθε σταθμό της περιοδείας ο Bob the Drag Queen. Εμφανίζεται και στο εντυπωσιακό βίντεο με το οποίο ανακοινώθηκε η παγκόσμια περιοδεία της.

Η περιοδεία της Μαντόνα ξεκινά στις 15 Ιουλίου. Πρώτος σταθμός το Βανκούβερ. Η λίστα περιλαμβάνει 37 ημερομηνίες, με σταθμούς σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη. Ο κύκλος θα κλείσει με μια μεγάλη συναυλία στο Άμστερνταμ την 1η Δεκεμβρίου. Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου στο madonna.com/tour.

Σάββατο 14 Οκτωβρίου – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο – The O2

Σάββατο 21 Οκτωβρίου – Αμβέρσα, Βέλγιο- Sportpaleis

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου – Κοπεγχάγη, Δανία – Royal Arena

Σάββατο 28 Οκτωβρίου – Στοκχόλμη, Σουηδία – Tele2

Τετάρτη 01 Νοεμβρίου – Βαρκελώνη, Ισπανία – Palau Sant Jordi

Δευτέρα 06 Νοεμβρίου – Λισαβόνα, Πορτογαλία – Altice Arena

Κυριακή 12 Νοεμβρίου – Παρίσι, Γαλλία – Accor Arena

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου – Παρίσι, Γαλλία – Accor Arena

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου – Κολωνία, Γερμανία – Lanxess Arena

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου – Μιλάνο, Ιταλία – Mediolanum Forum

Τρίτη 28 Νοεμβρίου – Βερολίνο, Γερμανία – Mercedes-Benz Arena

Παρ Δεκ 1 – Άμστερνταμ, Ολλανδία – Ziggo Dome

Όλοι οι σταθμοί της Μαντόνα

07-15 Vancouver, British Columbia – Rogers Arena

07-18 Seattle, WA – Climate Pledge Arena

07-22 Phoenix, AZ – Footprint Center

07-25 Denver, CO – Ball Arena

07-27 Tulsa, OK – BOK Center

07-30 Saint Paul, MN – Xcel Energy Center

08-02 Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse

08-05 Detroit, MI – Little Caesars Arena

08-07 Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

08-09 Chicago, IL – United Center

08-13 Toronto, Ontario – Scotiabank Arena

08-19 Montreal, Quebec – Centre Bell

08-23 New York, NY – Madison Square Garden

08-24 New York, NY – Madison Square Garden

08-30 Boston, MA – TD Garden

09-02 Washington, D.C. – Capital One Arena

09-05 Atlanta, GA – State Farm Arena

09-07 Tampa, FL – Amalie Arena

09-09 Miami, FL – Miami-Dade Arena

09-13 Houston, TX – Toyota Center09-18 Dallas, TX – American Airlines Center

09-21 Austin, TX – Moody Center ATX

09-27 Los Angeles, CA – Crypto.com Arena

10-04 San Francisco, CA – Chase Center

10-07 Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

10-14 London, England – The O2

10-21 Antwerp, Belgium – Sportpaleis

10-25 Copenhagen, Denmark – Royal Arena

10-28 Stockholm, Sweden – Tele2

11-01 Barcelona, Spain – Palau Sant Jordi

11-06 Lisbon, Portugal – Altice Arena

11-12 Paris, France – Accor Arena

11-13 Paris, France – Accor Arena

11-15 Cologne, Germany – Lanxess Arena

11-23 Milan, Italy – Mediolanum Forum

11-28 Berlin, Germany – Mercedes-Benz Arena

12-01 Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome