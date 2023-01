Μια δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή από την Αγγλία, σχετικά με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μπράιτον, Ενόκ Μουεπού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το «Νησί» ο 24χρονος πρώην παίκτης των «γλάρων», μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με συμπτώματα καρδιακής προσβολής, το πρωί της Κυριακής, για να εκτιμηθεί η κατάστασή του.

Ο Μουεπού αποσύρθηκε πρόσφατα από την ενεργό δράση, εξαιτίας μιας σπάνιας πάθησης στην καρδιά. Μάλιστα οι συμπαίκτες του τον τίμησαν τον περασμένο Οκτώβριο πριν το ματς με την Μπρέντφορντ, κάνοντας προθέρμανση με t-shirt που έγραφαν το όνομα του και έφεραν τη φωτογραφία του.

From Chambishi to the @PremierLeague . 🇿🇲 pic.twitter.com/fbeWhILemF

Former Brighton player Enock Mwepu has reportedly been rushed into hospital after collapsing due to a suspected heart attack.

Mwepu retired at 24 after being diagnosed with a rare hereditary heart condition.

Thoughts are with him and his family during this difficult time 💙 pic.twitter.com/0tGdtDNmJU

— SPORTbible (@sportbible) January 15, 2023