Η… κλοπή του Μιχαΐλο Μούντρικ από την Τσέλσι πήρε και επίσημη μορφή.

Ο νεαρός Ουκρανός βρισκόταν από χθες στο Λονδίνο ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο το οποίο θα έχει ισχύ μέχρι το… 2031!

Οι μπλε του Λονδίνου ανακοίνωσαν και επίσημη την απόκτηση του Ουκρανού μεσοεπιθετικού έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ, αφήνοντας την συμπολίτισσα Άρσεναλ με την… όρεξη.

Την φετινή σεζόν ο Μούντρικ κατέγραψε 18 συμμετοχές με την φανέλα της Σαχτάρ Ντόνετσκ, έχοντας απολογισμό δέκα γκολ και οκτώ ασίστ.

Mykhailo Mudryk has finalised his move from Shakhtar Donetsk after agreeing personal terms with the Blues. 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023