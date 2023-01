Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η εκλογή νέου Αντιπροέδρου στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά την καθαίρεση της Εύας Καϊλή για το σκάνδαλο Qatargate.

Μάλιστα η πρόεδρος του ΕΚ Ρομπέρτα Μετσόλα, σε ανάρτησή της στο twitter, είχε αναφέρει ότι: «Στο πλαίσιο των εν εξελίξει ερευνών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι η Εύα Καϊλή δεν είναι πια μία εκ των αντιπροέδρων του. Αυτή η απόφαση έχει άμεση εφαρμογή». Η κ. Μετσόλα είχε προσθέσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες βελγικές δικαστικές Αρχές.

— Roberta Metsola (@EP_President) December 13, 2022