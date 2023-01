Τα γεγονότα στη Βραζιλία από οπαδούς του Ζαΐρ Μπολσονάρο θύμισαν σε όλο τον πλανήτη όσα έκαναν οι φανατικοί υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ με την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Η Washington Post, σε ανάλυσή της, επισημαίνει το πώς η ρητορική του πρώην Βραζιλιάνου ακροδεξιού προέδρου – και στη συνέχεια η σιωπή του – «έστρωσε» τον δρόμο στην εισβολή στο προεδρικό μέγαρο, το ανώτατο δικαστήριο και το Κογκρέσο.

Για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, το πιο θεμελιώδες ερώτημα πλανιόταν πάνω από τη Βραζιλία: Μπορούσε η νεαρή δημοκρατία της να επιβιώσει από την προεδρία του Ζαΐρ Μπολσονάρο, σημειώνει η WP.

Η μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής πέρασε από αυτό που ισοδυναμούσε με μια δοκιμασία της δημοκρατικής της δύναμης το 2018, όταν εξέλεξε τον πρώην αξιωματικό του στρατού, ο οποίος παραπονέθηκε ανοιχτά για την κατάρρευση της στρατιωτικής δικτατορίας της χώρας, απείλησε να επαναφέρει την κυριαρχία της την πρώτη ημέρα της προεδρίας του και προσπάθησε με κάθε ευκαιρία να σπείρει αμφιβολίες για τις εκλογές, τονίζεται στην ανάλυση του αμερικανικού Μέσου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν έκανε πολλά για να αμβλύνει την πολεμική του. Προειδοποίησε, μάλιστα, για μια κυβερνητική «ρήξη» όπως το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1964. Αν έχανε την υποψηφιότητά του για επανεκλογή, είπε, θα μπορούσε να γίνει μόνο με απάτη και η Βραζιλία θα είχε «χειρότερα προβλήματα» από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν ο όχλος υποστηρικτών του Τραμπ επιτέθηκε στο Καπιτώλιο.

Ο γιος του Εντουάρντο, ομοσπονδιακός βουλευτής, προειδοποίησε κάποια στιγμή ότι «θα έρθει μια στιγμή που η κατάσταση θα είναι ίδια με εκείνη της δεκαετίας του 1960».

Για πολλούς Βραζιλιάνους, το απόγευμα της Κυριακής ήταν η άφιξη μιας τέτοιας στιγμής, όταν οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο πολιόρκησαν τους τρεις πυλώνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, φέρνοντας τη δημοκρατία στη Βραζιλία σε ξαφνική ακινησία, όπως γράφει χαρακτηριστικά η Washington Post.

Οι σκηνές καπνού και βίας ήταν ταυτόχρονα σοκαριστικές και προβλέψιμες, η τραγική υλοποίηση μιας προφητείας που ο Μπολσονάρο έχει επανειλημμένα εκστομίσει για να κινητοποιήσει τη βάση του και να τρομοκρατήσει τους αντιπάλους του.

Αν απομακρυνθώ από την εξουσία, υπαινισσόταν συχνά, θα ακολουθήσει βία.

«Ο Μπολσονάρο και η οικογένεια Μπολσονάρο μιλούν εδώ και χρόνια για επίθεση στο ανώτατο δικαστήριο», δήλωσε η Έσθερ Σολάνο, κοινωνιολόγος στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο, η οποία μελετά τους υποστηρικτές του προέδρου. «Στη συνέχεια, τον τελευταίο χρόνο, είπαν ότι δεν θα σεβαστούν τα εκλογικά αποτελέσματα. Και τους τελευταίους μήνες, η εξεγερτική ρητορική του Μπολσονάρου και της οικογένειάς του απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη ισχύ», σημείωσε η ίδια.

Ο Μπολσονάρο έχει πει ελάχιστα δημόσια μετά την ήττα του από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα τον Οκτώβριο. Αρνήθηκε να την παραδεχτεί ή να αποθαρρύνει τους υποστηρικτές του που έχουν κατασκηνώσει έξω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις ζητώντας πραξικόπημα που θα τον κρατήσει στην εξουσία.

Ζήτησε από τους διαδηλωτές να σταματήσουν να διαταράσσουν το εμπόριο αποκλείοντας δρόμους και καταδίκασε τη βία με στόχο την ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος. Όμως, όπως ο Τραμπ, απουσίαζε από την ορκωμοσία του Λούλα την 1η Ιανουαρίου, «δραπετεύοντας» αντ’ αυτού στη Φλόριντα για να μείνει στην έπαυλη ενός μαχητή του ΜΜΑ στο Ορλάντο.

Σε έναν δακρύβρεχτο αποχαιρετισμό πριν από την αναχώρησή του, χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα άδικο. Τώρα, κατά την ξαφνική απουσία του, οι πιο φανατικοί υποστηρικτές του προχώρησαν τη ρητορική του στο λογικό, αν και βίαιο, συμπέρασμά της, σημειώνει η WP.

«Αυτό ήταν αναμενόμενο», δήλωσε ο Αλεξάντρε Μπαντέιρα, πολιτικός αναλυτής στη Μπραζίλια. «Αυτό ήταν μια ωρολογιακή βόμβα. Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο αποφάσισαν να επαναλάβουν τη θλιβερή για όλο τον κόσμο εικόνα της εισβολής στο Καπιτώλιο».

Ο Μπολσονάρο καταδίκασε τη βία στη Μπραζίλια την Κυριακή, ωστόσο βρήκε τρόπο να επικρίνει τους αντιπάλους του.

«Οι ειρηνικές διαδηλώσεις, σύμφωνα με τον νόμο, είναι μέρος της δημοκρατίας», έγραψε στο Twitter, λίγες ώρες μετά την έναρξη της επίθεσης. «Ωστόσο, οι λεηλασίες και οι εισβολές σε δημόσια κτίρια, όπως συνέβη σήμερα, καθώς και εκείνες που ασκήθηκαν από την Αριστερά το 2013 και το 2017, ήταν εκτός νόμου».

