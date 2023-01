Πριν από λίγες μέρες η ιστοσελίδα «The Athletic» δημοσίευσε μία φράση του ΛεΜπρόν Τζέιμς στην οποία φερόταν να λέει: «Όλοι ξέρουν τι γ@μημέν@ πρέπει να γίνει. Δεν χρειάζεται να μιλήσω».

Ο «βασιλιάς» απάντησε στο εν λόγω δημοσίευμα μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, τονίζοντας πως η υπομονή του δεν εξαντλείται και ότι έχει αναφέρει πολλές φορές ότι η δουλειά του είναι επικεντρωμένη στους συμπαίκτες του και όχι στο ρόστερ.

«Ει, Σαμ στην πραγματικότητα η υπομονή μου δεν εξαντλείται. Το κάνεις να ακούγεται σαν να είμαι απογοητευμένος όταν πραγματικά δεν είμαι. Σας είπα ξανά και ξανά, η δουλειά μου είναι επικεντρωμένη στα παιδιά στα αποδυτήρια, η δουλειά μου δεν είναι το ρόστερ.

Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτής της συζήτησης. Και είπα αυτό που είπα με τον σεβασμό και την ηρεμία γιατί αυτή είναι η διάθεση που έχω! Παρακαλώ! Πέντε σερί νίκες!».

Hey Sam actually my patience isn’t waning. You make it sound like I’m frustrated when I’m really not. I told you over and over, my job is focused on the guys in the locker room, my job isn’t the roster. That’s the reality of that conversation. And I said what I said with the https://t.co/NocLse0dVf

— LeBron James (@KingJames) January 8, 2023