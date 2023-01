Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να μπείτε σε κάποιο μεγάλο μουσείο, ή σε κάποια έκθεση ή ακόμα και σε κάποια εκδήλωση και να μην πληρώσετε εισιτήριο;

Μπορεί να θεωρείτε ότι είναι απίθανο, όμως εμείς θα σας πούμε ότι είναι αληθινό! Και μάλιστα μπορεί να γίνει… πολύ απλά!

Θα πάτε στο ταμείο, θα δείξετε ένα συγκεκριμένο πράγμα και θα σας αφήσουν να μπείτε δωρεάν με πολύ μεγάλη ευκολία.

Αυτό ακριβώς ισχυρίζονται ότι κάνουν δύο χρήστες του TikTok στον λογαριασμό Greedy Guys. Σε ένα από τα βίντεό τους που έγινε viral και προβλήθηκε εκατομμύρια φορές, τους είδαμε να χρησιμοποιούν ένα αντικείμενο, προκειμένου να μπουν στο Madame Tussauds, το διάσημο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Λονδίνου, αλλά και το μουσείο Ripley’s Believe It or Not.

Ποιο είναι το χρυσό εισιτήριο;

Κι αν αναρωτιέστε ποιο είναι αυτό το πράγμα, θα σας πούμε ότι… δεν πάει με τίποτα το μυαλό σας… Είναι οι πάνες!

Κι όμως, Όπως βλέπουμε στο βίντεό τους, πηγαίνουν μπροστά από το ταμείο και ισχυρίζονται πως μέσα στο μουσείο βρίσκεται η κοπέλα τους, κρατώντας το μωρό τους που πρέπει να αλλάξει πάνα.

Αυτοί υποτίθεται πως βρίσκονταν από πριν μέσα και απλά βγήκαν βιαστικά για να αγοράσουν πάνες και επιστρέφοντας ξέχασαν το εισιτήριό τους.

Και αυτό το κόλπο δεν πιάνει μία, αλλά δύο φορές όπως βλέπουμε στον λογαριασμό τους στο TikTok.

Μάλιστα, όπως λένε, οι πάνες μπορούν να τους ανοίξουν οποιαδήποτε πόρτα και να τους παρέχουν δωρεάν είσοδο οπουδήποτε!