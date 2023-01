Τους παίκτες που ξεχώρισαν σε τρεις κατηγορίες και στις δύο περιφέρειες, για τον Δεκέμβριο του 2022, ανακοίνωσε το NBA.

Στην κατηγορία των rookies, ο φόργουορντ των Σακραμέντο Κινγκς, Κίγκαν Μάρεϊ, ήταν ο καλύτερος στην Δύση, ενώ στην Ανατολή αναδείχθηκε ο φόργουορντ των Ορλάντο Μάτζικ, Πάολο Μπανκέρο.

Καλύτερος παίκτης στη Δύση ήταν (ποιος άλλος) ο Λούκα Ντόντσιτς των Ντάλας Μάβερικς, ενώ Τζοέλ Εμπίντ των Φιλαδέλφια Σέβεντι Σίξερς είχε την αντίστοιχη διάκριση στην Ανατολή.

Τέλος κορυφαίοι προπονητές σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα αναδείχθηκαν οι Γουίλι Γκριν των Νιου Ορλίανς Πέλικανς κι Ζακ Βον των Μπρούκλιν Νετς.