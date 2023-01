Η παραμονή Πρωτοχρονιάς, όπως όλα δείχνουν, δεν στάθηκε εμπόδιο για τους Ρώσους να κάνουν ολονύκτιους βομβαρδισμούς, τρομοκρατώντας τους κατοίκους που επιθυμούσαν να γιορτάσουν όπως μπορούσαν τον ερχομό του νέου έτους.

Στο Κίεβο, ήταν σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας με αποτέλεσμα οι πολίτες να ανταλλάσσουν ευχές από τα παράθυρα κατά τον ερχομό του νέου έτους.

«Έτσι γιόρτασε το Κίεβο την Πρωτοχρονιά! Σε όλη την #Ουκρανία, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να συγκεντρώνονται μόνο στο σπίτι. Το «Δόξα στην Ουκρανία» ήχησε δυνατά από γειτονικά κτίρια» έγραψε ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου της ουκρανικής προεδρίας Κίριλο Τιμοσένκο.

🎄This is how Kyiv celebrated New Year! All over #Ukraine, we have a curfew for security reasons so that people can gather only at home.

‘Glory to Ukraine – #SlavaUkraini’ was well heard from neighboring buildings.

Cheers to the victory! 🥂

🎥Kyrylo Tymoshenko pic.twitter.com/qPqSQpcuUx

