Ήταν ο λόγος για τον οποίο η FIFA τον «πέταξε» εκτός Μουντιάλ και δεν τον όρισε σε κανένα άλλο παιχνίδι, μετά το Αργεντινή – Ολλανδία στο οποίο θέλησε να πρωταγωνιστήσει, μοιράζοντας συνολικά 18 κάρτες στις δύο ομάδες.

Ο Ματέου Λαόθ για τον οποίο έγινε μεγάλη κουβένα στο Μουντιάλ, φαίνεται πως δεν βάζει… μυαλό, καθώς στο χθεσινό ντέρμπι της Καταλονίας ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Εσπανιόλ, ο Ισπανός ρέφερι έδωσε και πάλι μια «παράσταση».

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός Ισπανός διαιτητής μοίρασε συνολικά στον αγώνα 15 κίτρινες κάρτες και 2 κόκκινες. Μάλιστα, μέσα σε δέκα λεπτά κατάφερε να μοιράσει 6 κίτρινες και 3 κόκκινες εκ των οποίων ακύρωσε τη μία μετά από παρέμβαση του VAR.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη επίδοση των καρτών πρόκειται για νέο ρεκόρ στην ιστορία της La Liga.

Mateu Lahoz gave out 14 bookings, three red cards and overturned one of those sendings off during Barcelona vs. Espanyol.

He was the referee who gave out 17 yellow cards during Argentina vs. Netherlands at the World Cup.

At least he’s consistent 😅 pic.twitter.com/t3oS5AbW05

