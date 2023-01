Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη σχέση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ με το Παλάτι. Μετά το ντοκιμαντέρ των Σάσσεξ στο Netflix, μέσω του οποίου ο δούκας και η δούκισσα «επιτέθηκαν» στο Μπάκιγχαμ, το ζευγάρι βρίσκεται ξανά στο «μάτι του κυκλώνα».

Στα έξι επεισόδια, ο Χάρι και η Μέγκαν αφηγούνται τη ζωή τους και βγάζουν στη φόρα όσα βίωναν πριν το Megxit, ενώ κάνουν και ισχυρισμούς που πλήττουν τη βασιλική οικογένεια.

Αυτή τη φορά, οι νέες πληροφορίες αφορούν τη στάση της Καμίλα Πάρκερ απέναντι στο ζεύγος και ειδικότερα προς τη Μέγκαν Μαρκλ.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Radar Online, η σύζυγος του πρίγκιπα Κάρολου είχε «κηρύξει πόλεμο στην αρραβωνιαστικιά του Χάρι» πριν ο δούκας και η δούκισσα παντρευτούν στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ, τον Μάιο του 2018.

Η Καμίλα φαίνεται πως είχε στο μυαλό της να δώσει και οριστικό τέλος στον γάμο του γιου του συζύγου της, καθώς δεν συμπαθούσε τη Μέγκαν Μαρκλ.

Πηγές που διατηρούν στενές σχέσεις με το Παλάτι ανέφεραν ότι η Καμίλα «κήρυξε πόλεμο» στη Μέγκαν και χρησιμοποίησε ακόμη και τον Κάρολο, για να την εμποδίσει από το να γίνει μέλος της βασιλικής οικογένειας.

«Η Καμίλα επέμενε ότι η Μέγκαν δεν ήταν κατάλληλη να ανήκει στο Μπάκιγχαμ. Είπε χαρακτηριστικά ότι ήταν ανίκανη να αναλάβει βασιλικά καθήκοντα. Αν η Καμίλα ήταν βασίλισσα εκείνη την εποχή, δεν θα επέτρεπε ποτέ αυτή την ένωση», αποκάλυψε πηγή από το Παλάτι.

