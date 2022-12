Ένα… δώρο Χριστουγέννων έκανε η Λίβερπουλ στους φίλους της, ανακοινώνοντας με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Κόντι Γκάκπο από την PSV πληρώνοντας 37 εκατομμύρια λίρες συν τα μπόνους.

Οι «κόκκινοι» μπήκαν… σφήνα στη διεκδίκηση του Ολλανδού μεσοεπιθετικού «κλέβοντάς» τον από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και κάνοντάς τον κάτοικο Μέρσεϊσαϊντ.

Ο Γκάκμπο βρέθηκε άμεσα στην Αγγλία, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε το συμβόλαιό του που θα τον κρατήσει στο Λίβερπουλ μέχρι το 2028.

Ο Ολλανδός φωτογραφήθηκε μπροστά από ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τη φανέλα της νέας του ομάδας και αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Γιούργκεν Κλοπ.\

We have reached an agreement for the transfer of Cody Gakpo from PSV Eindhoven, subject to a work permit, and the forward will join at the start of the January transfer window 🙌

— Liverpool FC (@LFC) December 28, 2022