Ο αντίπαλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι, που εκτίει ποινή φυλάκισης στην αποικία κρατουμένων ΙΚ-6 στην περιοχή Βλαντίμιρ της Ρωσίας, μετέδωσε ότι στην αποικία έφθασε αεροπορικώς ο επιχειρηματίας και ιδρυτής της λεγόμενης ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner, Γιεβγκένι Πριγκόζιν.

Οι σχετικές αναρτήσεις με την είδηση δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ρώσου πολιτικού. Σε μία από αυτές στο Twitter γράφει: «Φαντασθείτε, φαίνεται ότι σε μένα στην αποικία ήρθε ο μάγειρας του Πούτιν, για να στρατολογήσει κρατούμενους για τις μονάδες μάχης του υπασπιστή του».

19/20 Putin told Prigozhin to create squads of criminals, where they smash heads with sledgehammers and hold public executions. And all this for the purpose of shamelessly snatching a piece of land from the neighboring state.

