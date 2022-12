Είναι γεγονός πως οι πολίτες «βομβαρδίζονται» καθημερινά από διαφημίσεις για σοκολάτες, πατατάκια και κάθε είδους σνακ, αλλά και αναψυκτικά και ποτά.

Οι νέες και πιο αποτελεσματικές καμπάνιες γίνονται πλέον στα κοινωνικά δίκτυα, με το Instagram και το TikTok να κρατούν τα ηνία.

Την ώρα λοιπόν, που τα social media φτιάχνουν μόδες και δημιουργούν τάσεις αξίας δισεκατομμυρίων στην αγορά, τα παλιά brand τροφίμων ποντάρουν στον «παράγοντα της αηδίας» προκειμένου τα προϊόντα τους να γίνονται viral, ακόμα κι αν το αποτέλεσμα είναι αμφιλεγόμενο.

Τι κάνουν; Για να ξεφύγουν από την ακαταστασία της διαφήμισης, δηλαδή από τον πολύ μεγάλο όγκο διαφημίσεων που εκτίθενται οι άνθρωποι σε καθημερινή βάση, και να τραβήξουν την προσοχή των καταναλωτών, παρουσιάζουν προϊόντα περιορισμένης έκδοσης με γευστικούς συνδυασμούς που μοιάζουν τουλάχιστον αντισυμβατικοί και αταίριαστοι.

Πολλοί καταναλωτές μάλιστα, αναρωτιούνται εάν πρόκειται για κακόγουστο αστείο, όμως οι καμπάνιες τελικά πετυχαίνουν τον σκοπό τους.

Τίτλοι όπως «δοκιμάσαμε το προϊόν για να μην χρειαστεί να το δοκιμάσετε εσείς» και «κανείς δεν το ζήτησε αυτό, αλλά…» κάνουν το γύρο του διαδικτύου και οι καταναλωτές πέφτουν στην παγίδα του μάρκετινγκ. Έτσι, καταλήγουν να σκέφτονται ότι πρέπει να δοκιμάσουν το προϊόν και οι ίδιοι.

Το Fast Company συγκέντρωσε μερικούς από τους πιο απροσδόκητους συνδυασμούς που έκαναν τους καταναλωτές να… μαζέψουν τα σάλια τους.

Παγωτό macaroni and cheese

Τον Ιούλιο του 2021 ο συνεργάτης του παγωτού της Kraft, Van Leeuwen, έστειλε δείγματα σε influencers και χρησιμοποίησε διαφημίσεις σε πραγματικό χρόνο, με γεωγραφική στόχευση, για να οδηγήσει τους καταναλωτές σε καντίνες, από όπου πούλησε 6.000 συσκευασίες μίας πίντας από αυτό το παγωτό, με κόστος 12 δολάρια η κάθε μία. Κατάφερε να δημιουργήσει 5,3 δισ. impressions στα social media και, σύμφωνα με την Kraft Heinz, ανέβασε τις πωλήσεις του παραδοσιακού mac and cheese κατά 4%.

They told us we had to do something cool for #NationalMacAndCheeseDay. We took it literally. ❄️​#MacIceCream​

7.14.21 ​https://t.co/3XMehqIpXf pic.twitter.com/qN3HM0aQJv — Kraft Mac & Cheese (@kraftmacncheese) July 13, 2021

Δημητριακά και χυμός αντί για γάλα

Αν το πρωινό σας περιλαμβάνει γάλα με δημητριακά, μάλλον ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε τον χυμό με δημητριακά.

Η εταιρεία χυμών Tropicana πρόσφατα κυκλοφόρησε τα Tropicana Crunch. Πρόκειται για τα πρώτα δημητριακά φτιαγμένα για χυμό πορτοκαλιού, που τα αρχικά κουτιά συνοδεύονταν από ένα καλαμάκι «για να πιείτε και την τελευταία σταγόνα». Αυτά τα κουτιά τώρα πωλούνται 100 δολάρια στο eBay. Σημειώνεται πως η διαφημιστική καμπάνια συγκέντρωσε 3,87 δισ. impressions στα social media.

Say good morning to Tropicana Crunch: the first cereal made for OJ. Sunny the Orange says, «try it!». Available now at https://t.co/9fsgjnO5Es. Link in bio. pic.twitter.com/zBpP3kNnpr — Tropicana (@Tropicana) May 4, 2022

Αναψυκτικό με γεύση Cheetos

Mountain Dew και Cheetos τον Αύγουστο του 2021 συνεργάστηκαν και κυκλοφόρησαν στην αγορά ένα αναψυκτικό με γεύση σνακ. Το προϊόν έγινε sold out σε λιγότερο από μία ώρα και γνώρισε την αποθέωση στο Twitter. Οκτώ μήνες αργότερα, η Mountain Dew επέστρεψε με το «επίσημο ποτό της κόλασης» με μια εκδήλωση στο Μίσιγκαν.

Time to pick a side once and for all. Are you feeling #TeamFlaminHot🔥 or #TeamIcyCool🧊? Let us know by dropping your Team # below. pic.twitter.com/QN7I2W3sK5 — Mountain Dew® (@MountainDew) April 22, 2022

Η γέννηση του Pumpkin Spice Spam

Ο ενθουσιασμός των καταναλωτών για το Pumpkin Spice Latte των Starbucks έγινε αφορμή για μία ανάρτηση στο Facebook το 2017 από την Hormel. Το ποστ με το δήθεν Pumpkin Spice Spam έλαβε χιλιάδες likes, σχόλια και κοινοποιήσεις και έτσι οι δύο εταιρείες, δύο χρόνια μετά, κυκλοφόρησαν limited edition εκδοχή του προϊόντος, η οποία εξαντλήθηκε στο walmart.com σε λιγότερο από επτά ώρες.

Μαρτίνι με τυρί;

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι πωλήσεις του Velveeta, ενός αμερικανικού brand επεξεργασμένου τυριού, αυξήθηκαν κατακόρυφα. Τώρα, η Kraft σκέφτηκε να δημιουργήσει ένα μαρτίνι με βότκα που έχει τη γεύση τυριού και αυτή τη στιγμή κάνει πάταγο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

The «Veltini» is made with Velveeta-infused vodka and garnished with shell pasta. https://t.co/HQfeoEinOq — Food & Wine (@foodandwine) July 20, 2022

Pepsi με γάλα

Η Pepsi αυτές τις γιορτές προτείνει στο κοινό να βουτήξει τα μπισκότα του μέσα σε ένα ποτό από γάλα και Pepsi. Πρόκειται για μία παραλλαγή της συνταγής «Dirty Soda», όπου οι χρήστες του TikTok συνδυάζουν αναψυκτικά με σιρόπι και κρέμα.

«Με την άνοδο της τάσης της «Dirty Soda» στο TikTok και σε ολόκληρη τη χώρα, πιστεύαμε ότι το Pilk and Cookies θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα», ανέφερε ο Todd Kaplan, επικεφαλής marketing της Pepsi, στην ανακοίνωση που εκδόθηκε για την καμπάνια.