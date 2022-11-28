Μεγάλη ήταν η έκπληξη πολλών, όταν ο Σάκης Αρναούτογλου βρέθηκε ανάμεσα στα ονόματα που θα στελεχώσουν κρίσιμους τομείς πολιτικής, ενόψει των επερχόμενων εκλογών. Ο γνωστός μετεωρολόγος ανέλαβε αναπληρωτής γραμματέας Πολιτικής Προστασίας στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ.
Ως γνωστόν, ο κ. Αρναούτογλου βρίσκεται από χρόνια στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Τον χειμώνα του 2019 είχε συναντηθεί με την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά και είχε συμφωνήσει να είναι υποψήφιος του κόμματος στις ευρωεκλογές εκείνης της άνοιξης. Είχε μάλιστα εκλεγεί πέμπτος με 65.150 σταυρούς, πίσω από τον Νίκο Ανδρουλάκη και την Εύα Καϊλή, που εξελέγησαν ευρωβουλευτές, και από τον Νίκο Παπανδρέου και τον Γιώργο Καμίνη.
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Η εξήγηση του Σάκη Αρναούτογλου
Όπως ήταν λογικό, η επιλογή του κ. Αρναούτογλου να στρατευθεί με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δεν πέρασε ασχολίαστη.
Ένας από τους ακολούθους τού μετεωρολόγου στο Facebook έσπευσε να γράψει: «Φίλε, Σάκη Αρναούτογλου, γιατί ανακατώνεσαι (sic) με τη πολιτική; Τα κόμματα και η πολιτική διχάζουν τους ανθρώπους…».
Και η άμεση εξήγηση του κ. Αρναούτογλου: «Το ίδιο κάνει και η απραγία, Χρήστο μου! Δεν “ανακατώθηκα” γιατί δεν μου αρέσουν τα μπερδέματα, μου ζητήθηκε στα 53 μου να βοηθήσω σε κάτι συγκεκριμένο και σημαντικό και είπα ότι θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατό».
Σάκης Αρναούτογλου: Η νέα σύνθεση των τομέων του ΠΑΣΟΚ
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