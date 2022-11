Το φως της δημοσιότητας βλέπει μία συγκλονιστική εικόνα, στην οποία απεικονίζονται γιατροί να πραγματοποιούν εγχείρηση καρδιάς σε ασθενή στην πόλη Λβιβ της Ουκρανίας, ενώ ο χώρος του χειρουργείου είναι βυθισμένος στο σκοτάδι.

Την εικόνα δημοσίευσε ο ιστότοπος NEXTA ο οποίος στη σχετική ανάρτηση που έκανε στο twitter, σχολιάζει ότι πρόκειται για μια εικόνα την οποία πρέπει να δει όλος ο κόσμος.

A photo that the whole world should see#Lviv surgeons performed a successful heart operation in the absence of electricity. pic.twitter.com/GvgmCTD86f

— NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2022