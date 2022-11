Ρεσιτάλ ατυχίας για τον ΛαΜέλο Μπολ των Σάρλοτ Χόρνετς, που τραυματίστηκε ξανά στον εντός έδρας αγώνα κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς και μάλιστα στο ίδιο σημείο που τον είχε κρατήσει εκτός δράσης στα πρώτα 13 παιχνίδια της ομάδας του.

Στο τρίτο του ματς μετά την επιστροφή του, ο άσος του ΝΒΑ έτρεξε να προλάβει τη μπάλα και πάτησε στο πόδι ενός θεατή που βρισκόταν στα court seats, με αποτέλεσμα να γυρίσει τον αστράγαλό του, πάλι στο αριστερό πόδι, στο οποίο είχε υποστεί διάστρεμμα.

Ο τραυματισμός του ΛαΜέλο θα κριθεί σήμερα πόσο σημαντικός είναι, ενώ νωρίτερα στη χρονιά είχε κι άλλο θέμα, που τον οδήγησε εκτός αγώνα. Για την ιστορία, οιι φιλοξενούμενοι επικράτησαν με 125-113.

Δείτε το βίντεο με τον τραυματισμό:

Ball gets tangled with a fan in courtside seat. Not good at all. https://t.co/Sz2zM9OFp9 pic.twitter.com/P0AK0YoULp

— Nick Carboni (@NickCarboniWCNC) November 17, 2022