Ήταν Σεπτέμβριος του 2017 όταν η Σελένα Γκόμεζ αποκάλυψε ότι η Φράνσια Ραΐσα τής χάρισε το ένα νεφρό της, με τα δύο νεαρά κορίτσια να υποβάλλονται σε μεταμόσχευση.

Η 30χρονη τραγουδίστρια, ήταν τότε άρρωστη με λύκο και η φίλη της ήταν εκεί για να της σώσει τη ζωή.

Πέντε χρόνια μετά, φαίνεται πως οι δυο τους τα έχουν σπάει και δεν είναι πια «αδερφές», όπως αποκαλούσε η μία την άλλη.

Σάλος με το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Σελένα Γκόμεζ

Η τραγουδίστρια περιέγραψε τους αγώνες της για την υγεία της και την μεταμόσχευση του νεφρού, στο ντοκιμαντέρ «My Mind & Me» αλλά δεν έκανε καμία αναφορά στην Φράνσια Ραΐσα.

Επίσης, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό «Rolling Stone», η Σελένα τόνισε ότι η Τέιλορ Σουίφτ είναι η μόνη διάσημη φίλη που έχει, τη στιγμή που η Ραΐσα είναι ηθοποιός και έχει λάβει μέρος σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, όπως το «Bring It On: All or Nothing», «The Secret Life of the American Teenager» και το «Grown-ish».

«Ποτέ δεν ταίριαξα με μια ομάδα κοριτσιών που ήταν διασημότητες. Η μόνη μου φίλη στη βιομηχανία είναι πραγματικά η Τέιλορ», είπε.

Η Ραΐσα, φανερά ενοχλημένη, την έκανε unfollow στο Instagram ενώ έγραψε τη λέξη «ενδιαφέρον» κάτω από σχετική ανάρτηση του «E!news».

Στο μεταξύ, η Γκόμεζ έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Στο TikTok αυτή τη φορά, η 30χρονη σταρ σχολίασε ένα «Συγγνώμη που δεν αναφέρω κάθε άτομο που γνωρίζω» κάτω από ένα βίντεο που έδειχνε το unfollow της ηθοποιού.

Σελένα Γκόμεζ και Φράνσια Ραΐσα είναι φίλες για πάνω από μια δεκαετία

Όταν ανακοίνωσε η Σελένα ανακοίνωσε την μεταμόσχευση ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό μια φωτογραφία τους σε διπλανά κρεβάτια νοσοκομείου και έγραψε την πιο συγκινητική λεζάντα.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω πώς μπορώ να ευχαριστήσω την όμορφη φίλη μου Φράνσια Ραΐσα. Μου έκανε το υπέρτατο δώρο και τη μεγαλύτερη θυσία δωρίζοντας μου το νεφρό της. Είμαι απίστευτα ευλογημένη. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ αδελφούλα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Selena Gomez (@selenagomez)

Λίγο καιρό μετά, οι δυο τους παραχώρησαν και μια κοινή συνέντευξη στο Today show, με την Σελένα Γκόμεζ να μιλά για την επιδείνωση της υγείας της.

«Τα νεφρά μου είχαν σταματήσει να λειτουργούν. Η νοοτροπία μου ήταν να συνεχίσω. Έζησε μαζί μου κατά τη διάρκεια αυτής της ενδιαφέρουσας περιόδου όπου τα νεφρά μου είχαν μόλις τελειώσει. Αυτό ήταν και δεν ήθελα να ρωτήσω ούτε ένα άτομο στη ζωή μου. Η σκέψη να ζητήσω από κάποιον να το κάνει αυτό ήταν πραγματικά δύσκολη για μένα. Εκείνη προσφέρθηκε εθελοντικά και το έκανε. Και άσε που κάποιος θέλει να προσφερθεί εθελοντικά, είναι απίστευτα δύσκολο να βρεθεί κάποιος που ταιριάζει. Το γεγονός ότι ήταν συμβατή, εννοώ ότι είναι απίστευτο», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.