«Το Κατάρ είναι έτοιμο», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς το εναρκτήριο λάκτισμα για ένα από τα πιο αμφιλεγόμενο Παγκόσμια Κύπελλα Ποδοσφαίρου δεν απέχει πια ούτε ένα μήνα.

Όμως στο φόντο και παλαιότερων καταγγελιών για δωροδοκίες κατά την πρώτη στα χρονιά ανάθεση του Μουντιάλ σε αραβική χώρα, τα ερωτήματα γύρω από τη διοργάνωση από το συντηρητικό εμιράτο όλο και πληθαίνουν.

Όπως και άλλες μοναρχίες του Κόλπου, το Κατάρ έχει «μαύρο» ιστορικό στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Παρά τις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις, οι μετανάστες εργαζόμενοι συνέχισαν να είναι αντιμέτωποι με εργασιακές παραβιάσεις και πασχίζουν να αλλάξουν ελεύθερα θέση εργασίας», τονίζει η Διεθνής Αμνηστία.

«Ο περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης αυξήθηκε κατά την προετοιμασία για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2022», προσθέτει. «Οι γυναίκες και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ συνέχισαν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις στο νόμο και στην πράξη».

Qatari little girls welcoming visitors to Qatar to attend the 2022 World Cup, ans showing the outstanding staduims that will host the international event..#Qatar2022 #WorldcupQatar2022 #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/dyC4ntQJet

— Roze Ahmid (@RozeAhmd) October 20, 2022