Ακόμα ένα δημοσίευμα που φαίνεται πως η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία θα κάνουν πρόταση για την διεξαγωγή του Μουντιάλ 2030.

Σύμφωνα με τους Τimes και αυτό το Μουντιάλ θα διεξαχθεί χειμώνα λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

Aναλυτικά το δημοσίευμα:

Όπως και με το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ φέτος, εάν η προσφορά είναι επιτυχής, το τουρνουά θα πρέπει να διεξαχθεί το χειμώνα για να αποφευχθούν οι ακραίες θερμοκρασίες του Ιουνίου/Ιουλίου.

Γίνεται κατανοητό ότι η Σαουδική Αραβία θα είναι ο κύριος έταιρος και θα πληρώνει ή τουλάχιστον θα συνεισφέρει στο κόστος υποδομής των άλλων δύο χωρών. Από το 2017, η Σαουδική Αραβία έχει ξεκινήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα για να φέρει αθλητικές εκδηλώσεις στο πλούσιο σε πετρέλαιο κράτος του Κόλπου.

Η υποψηφιότητα αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα ήταν μια σοβαρή πρόκληση για την κοινή προσφορά της Ισπανίας και της Πορτογαλίας που υποστηρίζεται από την UEFA, καθώς περιλαμβάνει τρεις συνομοσπονδίες και ως εκ τούτου θα μπορούσε να αντλήσει υποστήριξη από την Ασία και την Αφρική και πιθανώς ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.

