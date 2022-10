Υποψήφια για την ηγεσία των Τόρις και τη βρετανική πρωθυπουργία είναι και επίσημα η Πένι Μόρντοντ μετά την παραίτηση της Λιζ Τρας. Σε μήνυμά της στο Twitter η 49χρονη βουλευτής και επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Συντηρητικών στη Βουλή των Κοινοτήτων, τονίζει ότι είναι ενθαρρυμένη από την υποστήριξη συναδέλφων της που θέλουν μια φρέσκια αρχή, ένα ενωμένο κόμμα και μια ηγεσία που θα εστιάζει το εθνικό συμφέρον.

I’ve been encouraged by support from colleagues who want a fresh start, a united party and leadership in the national interest.

I’m running to be the leader of the Conservative Party and your Prime Minister – to unite our country, deliver our pledges and win the next GE.#PM4PM pic.twitter.com/MM0NTHJ5lH

