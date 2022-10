Η διαστημική εταιρεία SpaceX τελικά θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την υπηρεσία διαδικτύου Starlink στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Έλον Μασκ, μια μέρα αφότου o ίδιος είχε ανακοινώσει ότι δεν είχε πλέον την οικονομική δυνατότητα να το κάνει.

Ο Μασκ έγραψε στο Twitter: «Δεν πειράζει… παρόλο που η Starlink εξακολουθεί να χάνει χρήματα και άλλες εταιρείες λαμβάνουν δισεκατομμύρια δολάρια φορολογουμένων, εμείς απλώς θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε δωρεάν την ουκρανική κυβέρνηση».

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free

— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022