Χιλιάδες πολίτες πραγματοποίησαν πορεία σήμερα στο Παρίσι, με πρωτοβουλία της αριστερής αντιπολίτευσης στον Εμανουέλ Μακρόν, που ελπίζει να συμβάλλει στην «οικοδόμηση ενός νέου Λαϊκού Μετώπου» στη Γαλλία, με φόντο την έλλειψη καυσίμων.

Σε αυτή την «πορεία κατά της ακρίβειας και της αδράνειας για το κλίμα», με την υποστήριξη οργανώσεων και συνδικαλιστικών ενώσεων, είχαν συγκεντρωθεί λίγο μετά τις 4 το απόγευμα (τοπική ώρα) 140.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τους διοργανωτές και 30.000 σύμφωνα με την αστυνομία.

Διαβάστε επίσης: Βέλγιο: Γάλλοι οδηγοί περνούν τα σύνορα για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα από βελγικά βενζινάδικα

«Αρχίζουμε αυτή την πορεία η οποία είναι μια τεράστια επιτυχία», δήλωσε ο ηγέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης Ανυπότακτη Γαλλία Ζαν-Λυκ Μελανσόν από ένα φορτηγό εν μέσω του πλήθους, ανακοινώνοντας «την οικοδόμηση ενός νέου Λαϊκού Μετώπου που θα ασκήσει την εξουσία στη χώρα την κατάλληλη στιγμή» σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.

Il est 17 h 30, le cortège arrive sur la place de la Bastille. Quelques invectives en direction de la tête de cortège, certains veulent voir JL Mélenchon. Alexis Corbière, Manuel Bompard et les autres répondent en entonnant « on est là… ». #Marche16octobre pic.twitter.com/RmhnKUZ1za



Υποστήριξε την ιδέα μιας «γενικής απεργίας» την Τρίτη, απηχώντας τις εκκλήσεις για τον σκοπό αυτό, κυρίως στα μέσα μεταφοράς (γαλλικούς σιδηροδρόμους /SNCF), Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Παρισιού /RATP, λιμενεργάτες) και στον δημόσιο τομέα.

«Η δύναμη της πορείας μας είναι ένα στήριγμα στην κινητοποίηση των εργαζομένων, κυρίως αυτή που θα πραγματοποιηθεί» την Τρίτη και «πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά ως ένα σύνολο, που ο ένας βοηθά τον άλλο, που ο ένας στηρίζει τον άλλον», δήλωσε σήμερα ο Μελανσόν.



Στην πομπή συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων της αριστεράς, καθώς και η Νομπελίστρια Λογοτεχνίας Ανί Ερνό.

«Το μήνυμα είναι απλό: θέλουμε καλύτερη κατανομή του πλούτου», δήλωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής του σοσιαλιστικού κόμματος Ολιβιέ Φορ.

Για τον Κριστόφ Σαβιντάν, 47 ετών, άνεργος εδώ και πέντε χρόνια και μέλος της Ανυπότακτης Γαλλίας, «ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε».

Amazing crowds on rue du faubourg Saint-Antoine marching against high cost of living and climate inaction #MarcheContreLaVieChere #marche16octobre pic.twitter.com/ww9T4hZIqj

— Sam Wesner 𓃰 (@sswesner) October 16, 2022