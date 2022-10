Μια φρικιαστική υπόθεση βιασμού ενός 13χρονου κοριτσιού, η οποία θυμίζει σε πολλά την ιστορία με τη 12χρονη στα Σεπόλια, αποκαλύφθηκε στη Βρετανία

Οι Αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε 24 άνδρες ηλικίας από 32 ως 63 ετών για βιασμό, εξώθηση σε πορνεία και σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ενός 13χρονου κοριτσιού. Αναφορικά με την συγκεκριμένη υπόθεση, οι 24 άνδρες κατηγορούνται για αδικήματα που αφορούν ένα κορίτσι και φέρονται να έχουν λάβει χώρα στην περιοχή του Μπράντφορντ, μεταξύ 2007 και 2011 και έγινε ευρύτερα γνωστή στις 7 Οκτωβρίου μετά και την κατάθεση του 24ου άνδρα.

Οι κατηγορίες αφορούν για αδικήματα που περιλαμβάνουν βιασμό παιδιού ηλικίας 13-15 ετών, συνωμοσία για βιασμό και εξώθηση σε πορνεία παιδιού ηλικίας 13-17 ετών.

Twenty four men in Bradford are charged with having sex with one thirteen-year-old child. This is just horrific. And it goes on again and again in town after town across the country so often that it’s barely commented on anymore. | ITV News Calendar https://t.co/d0jIIIxWQh

— Harriet Sergeant (@HarrietSergeant) October 10, 2022