Μια ομάδα ατόμων μεταξύ των οποίων ο πρίγκιπας Χάρι της Βρετανίας, ο τραγουδιστής Έλτον Τζον και ο σύντροφός του, έχει ξεκινήσει νομικές ενέργειες εναντίον του εκδότη της εφημερίδας Daily Mail, ανακοίνωσε σήμερα δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί ορισμένα μέλη της.

Ο εκδότης δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό της κατάστασης.

«Η ομάδα, στην οποία συμμετέχουν επίσης οι ηθοποιοί Elizabet Hurley και Sadie Frost, έχει αντιληφθεί παραβιάσεις στην ιδιωτική της ζωή», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η δικηγορική εταιρεία Hamlins.

Prince Harry, Sir Elton John, David Furnish, Elizabeth Hurley, Sadie Frost and Baroness Doreen Lawrence have launched a legal action against Associated Newspapers, publishers of The Daily Mail, The Mail on Sunday and the Mail Online. — Daniel Sandford (@BBCDanielS) October 6, 2022

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνθρωποι αυτοί «έχουν συνειδητοποιήσει με άκρως οδυνηρά στοιχεία» ότι ήταν «θύματα απεχθούς εγκληματικής δραστηριότητας» και «μεγάλων παραβιάσεων της ιδιωτικής τους ζωής από την Associated Newspapers».

Hamlins LLP said «These individuals have become aware of compelling and highly distressing evidence that they have been the victims of abhorrent criminal activity and gross breaches of privacy by Associated Newspapers.» — Daniel Sandford (@BBCDanielS) October 6, 2022

Παραβιάσεις απορρήτου

Τα άτομα που έχουν γνώση της υπόθεσης υποδεικνύουν παραβιάσεις του απορρήτου από την Associated Newspapers, μέσω της τοποθέτησης συσκευών ακρόασης μέσα στα αυτοκίνητα και τα σπίτια των ανθρώπων, καθώς και την υποκλοπή ζωντανών, ιδιωτικών τηλεφωνικών κλήσεων, ανέφερε σε δήλωση η δικηγορική εταιρεία Hamlins.

Μάλιστα, όπως αναφέρει στο Twitter δημοσιογράφος του BBC, η εκδοτική εταιρεία κατηγορείται για χρηματισμό αξιωματούχων της αστυνομίας, οι οποίοι σε συνεργασία με ιδιωτικούς ερευνητές παρείχαν ευαίσθητες πληροφορίες.

2) The commissioning of individuals to surreptitiously listen into and record people’s live, private telephone calls whilst they were taking place

3) The payment of police officials, with corrupt links to private investigators, for inside, sensitive information — Daniel Sandford (@BBCDanielS) October 6, 2022

Στις πρακτικές της εταιρείας συμπεριλαμβανόταν η αντιποίηση αρχής, προκειμένου να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία από ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές ενώ υπήρχε η δυνατότητα εισόδου σε τραπεζικούς λογαριασμούς με παράνομο τρόπο.

Στην ομάδα που προσφέυγει κατά της εκδοτική συγκαταλέγεται ακόμη η βαρόνη Doreen Lawrence, ο David Furnish, η Elizabeth Hurley και η Sadie Frost.