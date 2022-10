Πρώτη είδηση παίζει εδώ και κάποιες ώρες στην Τουρκία, η δολοφονία ενός μουσικού στην Άγκυρα.

Ο μουσικός δολοφονήθηκε επειδή αρνήθηκε να παίξει τραγούδι που του παρήγγειλαν και ο λόγος είναι ότι απλά δεν το γνώριζε.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, μια παρέα πελατών σε μαγαζί στην Άγκυρα τον κυνήγησε επειδή αρνήθηκε να εκτελέσει τραγούδι που δεν ήξερε, τον τραυμάτισε στο λαιμό με μια γυάλινη κούπα σκοτώνοντας τον.

Ο μουσικός κατέληξε στο δρόμο για το νοσοκομείο.

Η δολοφονία του Şener συγκλόνισε βαθιά τον κόσμο της τέχνης.

Πολλοί ήταν όσοι εξέφρασαν την λύπη τους με τις κοινοποιήσεις που έκαναν στα social media, για τον άτυχο μουσικό και πατέρα.

Savagery

Musician Onur Şener was beaten to death in a bar in Ankara because he did not know the song. Those who killed Şener were two bureaucrats working in the Ministry of Labor and Social Security and an engineer working in TAI.https://t.co/rkJn5ZuQts#OnurŞenerpic.twitter.com/wFri8odBXW

— Özgür Medya (@Ozgurmedya_TR) October 3, 2022