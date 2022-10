Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αποκαλούσε την πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ «σκύλα», έκανε χυδαία σχόλια περί βιασμών στην πρώτη του συνάντηση με την πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τερέζα Μέι και ήθελε να βομβαρδίσει τα εργαστήρια ναρκωτικών του Μεξικού, αποκαλύπτει η δημοσιογράφος των New York Times, Μάγκι Χάμπερμαν στο νέο της βιβλίο το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 6 Οκτωβρίου

Μέσα από την βιογραφία ονόματι «Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America», η δημοσιογράφος αποκαλύπτει απίστευτα πράγματα για το τι συνέβαινε στον Λευκό Οίκο.

Ήθελε να απολύσει την κόρη του

Ένα από τα πράγματα που προκαλούν έκπληξη είναι πως ο Τραμπ ήθελε να απολύσει ακόμη και την κόρη του Ιβάνκα.

Σε μια συνάντηση με τον τότε προσωπάρχη και τον τότε σύμβουλο του Λευκού Οίκου, η Χάμπερμαν γράφει ότι ο Τραμπ ήταν κοντά στο να τουιτάρει ότι η κόρη του και ο γαμπρός του αμφότεροι ανώτεροι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου – εγκαταλείπουν τις θέσεις τους. Τον σταμάτησε ο προσωπάρχης ο οποίος τον συμβούλεψε να μιλήσει πρώτα με την Ιβάνκα και τον κ. Κούσνερ πριν στείλει το tweet. Ο κ. Τραμπ δεν μίλησε ποτέ μαζί τους και οι δύο παρέμειναν βοηθοί του Λευκού Οίκου μέχρι το τέλος της προεδρίας του.

Διαβάστε επίσης: Ντόναλντ Τραμπ: Τι έλεγε μετά τις εκλογές και γιατί δεν ήθελε να φύγει από το Λευκό Οίκο

Είχε εμμονή με τον βομβαρδισμό εργαστηρίων ναρκωτικών στο Μεξικό

Η δημοσιογράφος αποκαλύπτει επίσης πως είχε εμμονή με τον βομβαρδισμό εργαστηρίων ναρκωτικών στο Μεξικό.

Η Χάμπερμπαν γράφει ότι ο Τραμπ έθεσε αρκετές φορές την προοπτική βομβαρδισμού μεξικανικών εργαστηρίων ναρκωτικών – μια πρόταση που εξέπληξε τον πρώην υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Μαρκ Έσπερ. Η ιδέα προήλθε από μια συζήτηση που είχε ο κ. Τραμπ με τον Μπρετ Τζιρόιρ, αξιωματικό δημόσιας υγείας και ναύαρχο του Σώματος Επιτελών της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας των ΗΠΑ.

Φυσικά αναφέρθηκε και στη νόσηση του από κοροναϊό, τονίζοντας πως ο ίδιος φοβόταν μην πεθάνει.

Όπως αναφέρει, όταν ο Τραμπ αρρώστησε από το Covid-19 τον Οκτώβριο του 2020, η κατάστασή του στον Λευκό Οίκο επιδεινωνόταν και φοβόταν ότι θα πεθάνει. Κάποια στιγμή, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του, Τόνι Ορνάτο, προειδοποίησε τον πρόεδρο ότι αν η υγεία του επιδεινωνόταν περαιτέρω θα έπρεπε να θέσει σε κίνηση διαδικασίες για να διασφαλίσει τη συνέχεια της κυβέρνησης. Ο φόβος αυτός υπήρχε παρά τις αρκετές προσπάθειες του Τραμπ να ελαχιστοποιήσει την πανδημία, καθώς ανησυχούσε ότι ο ιός επηρέαζε αρνητικά την εικόνα του και τα πολιτικά του κίνητρα.

Το βιβλίο της Χάμπερμαν περιγράφει λεπτομερώς διάφορες συναντήσεις του Τραμπ με ηγέτες. Για παράδειγμα, στην πρώτη του συνάντηση με την τότε πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τερέζα Μέι, ο κ. Τραμπ μίλησε για τις αμβλώσεις, λέγοντας ότι «κάποιοι άνθρωποι είναι υπέρ της ζωής, κάποιοι άνθρωποι είναι υπέρ της επιλογής. Φανταστείτε αν κάποια ζώα με τατουάζ βίαζαν την κόρη σας και έμενε έγκυος;».

Πετούσε έγγραφα στις τουαλέτες του Λευκού Οίκου

Η δημοσιογράφος των New York Times, τόνισε επίσης πως ο Τραμπ πετούσε έγγραφα στις τουαλέτες του Λευκού Οίκου.

Συγκεκριμένα, όταν ο Τραμπ ήταν στο αξίωμα, το προσωπικό του Λευκού Οίκου ανακάλυπτε περιοδικά ότι η τουαλέτα ήταν φραγμένη από τυπωμένο χαρτί και πίστευε ότι είχε τραβήξει τα έγγραφα στο καζανάκι. Φέρεται επίσης να έσκισε έγγραφα, γεγονός που αντιβαίνει στον νόμο περί προεδρικών αρχείων – νόμο που λέει ότι τα έγγραφα που δημιουργούνται ή λαμβάνονται από έναν πρόεδρο αποτελούν ιδιοκτησία της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Νόμιζε πως υπάλληλοι ήταν… σερβιτόροι

Τέλος, ακόμη ένα ασύλληπτο γεγονός που αποκαλύπτεται είναι πως ο Τραμπ νόμιζε ότι οι υπάλληλοι των εθνικών μειονοτήτων ήταν σερβιτόροι.

Σε μια συνάντηση στο Κογκρέσο λίγο μετά την ορκωμοσία του το 2017, η Χάμπερμαν γράφει ότι ο Τραμπ απευθύνθηκε σε μια φυλετικά ποικιλόμορφη ομάδα Δημοκρατικών υπαλλήλων και τους ζήτησε να φέρουν καναπεδάκια, περνώντας τους για σερβιτόρους.

Μάλιστα στο βιβλίο αποκαλύπτεται πως ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά στους υπαλλήλους του γερουσιαστή Τσακ Σούμερ και της εκπροσώπου Νάνσι Πελόζι.